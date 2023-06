Sonya Kraus wagt heiße Wasserspiele: Fan-Kommentar sorgt für Kopfschütteln

Frankfurt am Main - Sonya Kraus (49) ist gerne für ihre Fans da. Tagtäglich beantwortet sie mit Engelsgeduld Autogrammwünsche, die sie per Post erreichen und teilt die kuriosesten Einsendungen hin und wieder auf ihrem Instagram-Kanal. In diesem speziellen Fall ging die Reaktion eines Followers dann aber doch ein wenig zu sehr unter die Gürtellinie.