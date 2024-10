Unglaublich niedlich: Sonya Kraus verliebt in diese putzigen Fellnasen!

Frankfurt am Main/Ibiza - Hunde-Närrin Sonya Kraus (51) hat sich im Urlaub auf Ibiza in zwei Hündchen aus dem Tierheim verliebt. Adoptieren kann sie sie aber leider nicht - aus gutem Grund.

Diese beiden putzigen Hunde haben es Sonya Kraus (51) schwer angetan. © Bild-Montage: Screenshot Sonya Kraus/Instagram, Sonya Kraus/Instagram

Aber der Reihe nach: Sonya war kürzlich im Urlaub in Spanien - vornehmlich auf ihrer Lieblingsinsel Ibiza. Und da sie sich immer wieder gerne für in Not geratene Hunde einsetzt, gehörte ein Besuch im Tierheim Casa Animales Ibiza natürlich zum Pflichtprogramm.

Und dort hat es die Moderatorin dann beim Anblick der zwei Hunde Nele und Muffly - einem Pomeranian- und einem Chihuahua-Mix - voll erwischt.

In einem Reel, das sie mit ihrer Community auf Instagram geteilt hat, filmt die 51-Jährige ganz verzückt in das Gehege, in dem die beiden Vierbeiner herumtollen und sich von Sonya natürlich auch diverse Streicheleinheiten abholen.

Im zugehörigen Text erklärt sie, dass Nele und Muffly zwei Jahre alt sind und gemeinsam ein neues Zuhause suchen, da sie unzertrennlich sind.

Eigentlich möge sie ja lieber größere Hunde, "aber die zwei ... OMG", schreibt Sonya mit großem roten Herz.