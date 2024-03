Ganz besondere Überraschung für Sophia Thiel: Damit hat sie nicht gerechnet!

Freuen durfte sich die Influencerin zunächst beim Tanztraining für die am Freitagabend anstehende Sendung neben der Gesangs- und Tanzeinlage Ionels ebenfalls über Blumen und einen kleinen Kuchen samt eigenem Konterfei. Dazu gab es via Social Media unzählige Geburtstagsgrüße von Familie, Freunden und selbstredend "Let's Dance"-Paaren.

Auf Instagram gewährte Thiel ihrer Followerschaft einen Einblick. "Ich kann nicht mehr", schrieb jene in einer von zahlreichen Storys zu ihrem Ehrentag und schob nach, "niemals mit so einer zuckersüßen Geburtstagsüberraschung gerechnet" zu haben.

Doch das war natürlich längst nicht alles, was der Tanzprofi und die restlichen Teilnehmenden samt Unterstützung durch den Sender in petto hatten.

Völlig erledigt, aber auch richtig glücklich: Sophia Thiel war am Ende eines gelungenen Geburtstags im Hotel völlig platt. © Montage: Screenshots/Instagram Sophia Thiel

Dass das knallharte Training inklusive der üblichen Videoanalysen an diesem besonderen Tag natürlich nicht zu kurz kam, wird in ihren Storys ebenfalls ersichtlich. Soll als nachträgliches Geschenk an sich selbst zu ihrem Geburtstag doch auch noch der Einzug in die nächste Runde der Tanzshow folgen.

Nach getaner Arbeit sowie einer kurzen Pause im Hotel folgte am Abend die nächste Überraschung: In einem Kölner Restaurant durfte sich eine sichtlich ergriffene Thiel über ein weiteres Ständchen der "Let's Dance"-Familie und die nächste Torte freuen.

Nicht minder beeindruckend: Der Blick auf den Tisch in ihrem Hotelzimmer - oder besser gesagt auf das dort abgestellte Meer an Blumen. "Mir fehlen einfach nur noch die Worte", kommentierte Thiel einen augenscheinlich vollends gelungenen Geburtstag zu später Stunde. "Mein Herz ist voll."

Abschließend gab es noch ein kurzes Selfie auf dem Bett, bei dem der Blick allerdings auch schon wieder nach vorne gerichtet wurde. "Soooooo happy. Jetzt schnell ins Bett, denn morgen sind ja schon die Durchlaufproben im Studio."