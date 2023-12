"Allerletzter Strohhalm" war für Sophia Thiel die Rettung: Jetzt fährt sie alleine!

Sophia Thiel (28) hat in den vergangenen Jahren viel erlebt und vor allem viel verarbeitet. Jetzt startet die Influencerin in einen neuen Lebensabschnitt. © Felix Hörhager/dpa

"Nach dreieinhalb Jahren und genau 111 Stunden bin ich seit dem heutigen Tage therapiefrei", leitet die gebürtige Rosenheimerin, die seit einiger Zeit jedoch in Berlin ihren Lebensmittelpunkt hat, ihren derzeit neuesten Beitrag auf der Plattform ein.

Sie wisse gar nicht so recht, wie sie sich damit nun fühlen solle, räumt Thiel ein. "Ich hab den Tag irgendwie kommen sehen, aber als es dann heute so weit war, konnte ich es gar nicht wirklich fassen, und es war richtig surreal", schildert sie offen.

In den vergangenen Wochen, Monaten und Jahren hatte die Influencerin ihrer mehr als 1,3 Millionen Menschen umfassenden Followerschaft und allen anderen Interessierten immer wieder Einblicke in ihr Seelenleben und damit ihre Therapie geliefert.

Das Ziel der Bayerin: Einen Blick hinter die glitzernde Fassade von Instagram gewähren und vor allem anderen Mut machen.

"Es fühlt sich für mich so an, als ob mir meine Stützräder abgenommen wurden, oder als ob meine Therapeutin mein Rad (des Lebens) schon vor einiger Zeit losgelassen hat, ich es gar nicht gemerkt habe und jetzt ganz aufgeregt, schockiert und wackelig merke, dass ich alleine fahre", fasst Thiel ihre Gedanken zum Ende der Therapie in Worte.