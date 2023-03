Ein Morgen im Leben von Sophia Thiel: Ihr Blick sagt mehr als tausend Worte!

Sophia Thiel (28) hat einmal mehr Einblicke gewährt - und das mit Humor! © Montage: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Zu sehen ist die gebürtige Rosenheimerin auf der Social-Media-Plattform zunächst im gemütlichen Bett. Sonderlich fit wirkt die Influencerin nicht, kann sich aber glücklicherweise recht schnell nach dem Aufstehen selbst behelfen - und zwar mit Kaffee.

Diesen nimmt Thiel auf der Couch ihrer Wohnung, die erst unlängst bei einer Room-Tour in höchsten Tönen gelobt worden war, zu sich. Danach gilt es, zügig ein passendes Outfit zu finden und sich um eine gewisse Vorzeigbarkeit in der Öffentlichkeit zu kümmern. Denn für die Bayerin geht es ins Gym!

Noch schnell den Spind in der Umkleide demoliert und ab an die Geräte. Was an diesem Morgen bei der Sportbegeisterten auf dem Plan stand, wird im Video deutlich, ist zur Sicherheit jedoch auch in der Beschreibung des Beitrags noch einmal aufgeführt.

Schultern und Trizeps standen auf dem Programm, wobei vor allem ein Blick während des Trainings an der Schultermaschine für den einen oder anderen freudigen Schmunzler bei den mehr als 1,3 Millionen Menschen, die ihr folgen, sorgen dürfte.

An der nötigen Trainingsintensität scheint es jedenfalls nicht gemangelt zu haben, denn ihr Blick sagt mehr als tausend Worte.