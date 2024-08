"Dieser Köpper"! Welcher Promi sorgt denn hier für Begeisterung?

Dénia (Spanien) - Jährlich grüßt das Murmeltier - und zwar in diesem Fall aus einem Pool in einer kleinen Hafenstadt an der Mittelmeerküste im Osten Spaniens. Fans dürften es erahnen: Es geht um Sophia Thiel , die samt Familie urlaubt.

Hinter Sophia Thiel (29) liegen anstrengende Wochen und Monate - was allerdings nicht nur an ihrer Teilnahme an "Let's Dance" liegt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für die 29 Jahre alte Influencerin und ihre Liebsten handelt es sich um eine ganz besondere Zeit, an der sie ihre aktuell mehr als 1,4 Millionen Followerinnen und Follower natürlich wie gewohnt teilhaben lässt.

"Jedes Jahr reise ich gemeinsam mit meiner Familie zur gleichen Zeit an den gleichen Ort", erklärt Thiel in ihrem derzeit neuesten Beitrag auf Instagram für all diejenigen, die mit ebenjener "kleinen, aber sehr heiligen Familientradition" noch nicht vertraut sind.

Jedes Jahr zur gleichen Zeit am identischen Ort im Urlaub? Was laut der gebürtigen Rosenheimerin, die seit geraumer Zeit jedoch in Berlin lebt, für viele vielleicht eine komische oder mitunter langweilige Vorstellung sein könne, sei für sie und ihre Familie "die schönste Zeit" und sogar "ein Stück Paradies".

Wie sehr Thiel die jährliche Auszeit vom Alltag in diesem August einmal mehr genießt, zeigt sie dabei auf insgesamt sechs Schnappschüssen, auf denen sie im Pool des gemieteten Anwesens zu sehen ist und sichtlich ihren Spaß hat.