Sophia Thiel war "total leer": Das soll sich jetzt bei ihr wieder ändern

Sophia Thiel (29) will im alljährlichen Familienurlaub in Spanien wieder Kraft tanken und auch zurück in ihre Routinen finden. © Montage: Screenshot/Instagram Sophia Thiel (2)

Sie habe "schon lange nicht mehr" in ihrer Story gesprochen, erklärte die gebürtige Rosenheimerin am heutigen Montagnachmittag in einer solchen.

Der Grund dafür? In den vergangenen Wochen sei Thiel, die sich mit ihrer Familie derzeit in Spanien im alljährlichen Urlaub befindet, körperlich sowie vor allem auch mental "total leer" gewesen. Die direkte Folge: "Mir fiel alles doppelt so schwer wie normal."

Das soll sich nun allerdings ändern!

"Ich nutze den Urlaub, um endlich wieder in meine Routinen zu finden", führte die 29-Jährige aus.

Zu sehen ist Thiel in zwei aktuellen Storys mit Kopfhörer in einem großen Fitnessraum - und zwar nach anstrengenden, aber nicht weniger zufriedenstellenden Rücken-, Bauch- und Cardio-Einheiten. "Ich bin so im Arsch."