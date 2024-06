Emotionaler Rückfall bei Sophia Thiel: Fressattacken, Kontrollverlust und depressive Phase

In einem Interview mit dem " Spiegel " gestand die 29-Jährige: "Ich hatte auch leider wieder Fressattacken und geriet durch den Kontrollverlust in eine depressive Phase."

"Aber wenn ich mittendrin bin in so einer stressigen Phase, merke ich häufig nicht, was das mit mir macht", erklärte sie in dem Interview, warum sie wieder in das emotionale Loch gestolpert war.

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die gebürtige Rosenheimerin aus der Öffentlichkeit zurückziehen muss. Bereits 2019 hörte sie monatelang auf, in den sozialen Medien etwas hochzuladen, nahm sich eine Auszeit. Thiel verschwand spurlos, ihre Posts blieben aus - bis Anfang 2021.

Mit einem Kurzvideo eines ladenden Akkus kündigte sie auf Instagram leise ihr Comeback an, kurz darauf kam das erste YouTube-Video. Damals sprach sie von einer "existenziellen Krise" und auch da bereits von Essstörungen. Heute folgen ihr rund 1,4 Millionen Menschen auf Instagram. Ihr letzter regulärer Beitrag wurde vor fünf Wochen hochgeladen.