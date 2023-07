Sophia Thiel: So wichtig ist ihre Therapie für die Influencerin

München - Sophia Thiel lässt ihre gigantische Followerschaft auf Instagram an ihrem Leben teilhaben. Die 28-Jährige gewährt dabei oftmals tiefe Einblicke - so auch im Rahmen einer offenen Fragerunde.

"Ohne meine Therapeutin würde ich nicht an dem Punkt stehen, wo ich heute bin", räumte die 28-Jährige unumwunden ein.

Die Bayerin überrasche sich laut eigener Aussage mit ganz neuen Seiten an sich. "Stand jetzt bin ich voller Energie und bereit für Neues." Eine wichtige Rolle spiele dabei ihre Therapie , wie Thiel, die am Montag ihre einhundertste Stunde hatte, betonte.

Herausgekommen sind interessante Einblicke in mehrere Bereiche des Lebens der Influencerin.

Die gebürtige Rosenheimerin hat unter anderem den noch immer mehr als 1,3 Millionen Menschen, die ihr auf der Social-Media-Plattform folgen, die Chance gegeben, ihr persönliche Fragen zu stellen, und diese in Storys gewohnt ehrlich beantwortet.

Sophia Thiel (28) hat sich auf Instagram eine gigantische Followerschaft aufgebaut. Derzeit folgen der Influencerin mehr als 1,3 Millionen Menschen. © Peter Kneffel/dpa

"Ich muss immer irgendwie auf mich achtgeben, dass ich den Bogen nicht überspanne", schilderte Thiel. Aktuell sei aber vieles anders als früher, was ihr entsprechend "sehr viel Zuversicht" schenke.

Auch in diesem Zusammenhang betonte Thiel einmal mehr die Bedeutung ihrer andauernden Therapie. "Plus, mit der Unterstützung meiner Therapeutin habe ich gerade nicht das Gefühl/die Angst, in alte Muster von damals zu rutschen."

Bei der Frage, ob sie im Alltag weiter viel von ihrer Essstörung spüre, erklärte Thiel: "Das spült einem der Kopf leider immer wieder mal rein." Inzwischen gehe sie aber gelassener mit den Gedanken um.

"Früher war ich deswegen ständig im Panik-Modus und hatte permanent Angst, 'Fehler' zu machen", so die Bayerin. Sie nehme diese Gedanken nun an und versuche, diese "sanft wieder beiseite zu schieben".



Generell würde die Sportbegeisterte, wenn sie denn in die Vergangenheit reisen könnte, einiges ändern.

So hätte sie zum einen gerne früher mehr Verantwortung übernommen, entsprechende Verträge besser geprüft und auf gut gemeinte Ratschläge gehört, zum anderen aber vor allem auch mehr Zeit mit ihrer Familie und ihren Freunden verbracht. Ferner wäre sie gern liebevoller mit sich umgegangen und würde nun auf körperliche Warnsignale hören.