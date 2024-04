Sophia Thiel über "Let's Dance" und inneren Wandel: "Diese Show ist einfach anders"

Köln - Sophia Thiel (29) kämpft bei " Let's Dance " auch an diesem Freitag wieder um ein Ticket für die nächste Runde. Zusammen mit Tanzpartner Alexandru Ionel (29) befindet sie sich auf einer für sie offenbar unvergesslichen Reise.

Sophia Thiel (29) und Alexandru Ionel (29) machen bereits seit Wochen bei "Let's Dance" das Parkett unsicher. Schluss soll noch lange nicht sein. © Thomas Banneyer/dpa

"Diese Show ist einfach anders", leitet die gebürtige Rosenheimerin ihren derzeit neuesten Beitrag auf Instagram ein. Sie habe zwar schon von vorherigen Teilnehmenden gehört, "wie krass diese Erfahrung" sei, könne dies allerdings erst jetzt nachvollziehen.

Sogar der Begriff "Life-Changing" sei im Vorfeld ihrer Teilnahme an der beliebten Tanzshow auf RTL gefallen. "So ganz konnte ich das irgendwie nie glauben", führt Thiel aus und schildert: "Doch jetzt, wo ich mittendrin stecke, habe ich es begriffen!"

Die Sendung hat auf ihr Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl eine kaum für möglich gehaltene Auswirkung. "Es ist echt krass, was sich bei mir alles in diesen paar Wochen verändert hat, was für mich vorher unangenehm oder gar undenkbar gewesen wäre", erklärt die 29-Jährige, die erst unlängst ihren Hatern auf der Plattform entgegengetreten war.

Sie sei dankbar für "jede einzelne Woche", die sie bislang ein Teil der Show gewesen sein durfte - und ebenfalls für jede, die sie noch tanzen dürfe. "Egal, wie es kommt - das ist bisher eine der krassesten Reisen, die ich je in meinem Leben gemacht habe!"