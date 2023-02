Bei Sophia Thomalla bleibt keine "Schraube locker" und die Fans drehen durch

Berlin - Sophia Thomalla (33) hat ihre Fans bei Instagram mit einem kleinen Einblick in die 2023er-Ausgabe ihres Hochglanz-Kalenders von Schüttflix wieder einmal in Schnappatmung versetzt.

Sophia Thomalla (33) hat bei Instagram mit einem Schnappschuss aus dem aktuellen Schüttflix-Kalender für Furore gesorgt. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das gute Stück trägt den Namen "Schüttstorm 23" und kommt in etwa im DIN-A2-Format daher. Spätentschlossene können das Kalendarium sogar immer noch im hauseigenen Shop erwerben, obwohl das Jahr bereits angefangen hat.

Aber mal ganz ehrlich, wer achtet denn bei dieser Aussicht noch auf das Datum. Das dachte sich wohl auch Sophia und rührte mit einem heißen Schnappschuss aus dem Kalender noch einmal kräftig die Werbetrommel bei der Social-Media-Plattform.

Die blonde Beauty posiert in brauner Latzhose vor einem verrosteten Hintergrund. Dabei schleppt sie jede Menge Werkzeug mit sich herum und hat sich ein dickes Kabel über die rechte Schulter geworfen.

Unter der Latzhose kommt ein zur restlichen Kleidung eigentlich vollkommen unpassender rosafarbener Body zum Vorschein. Ihren Kopf neigt Thomalla lasziv zur rechten Seite und hat dabei ihre Augen geschlossen.

"Schraube locker? Kein Problem, let me help you", schreibt sie zu dem Instagram-Beitrag, wohl wissend, dass ihre Follower voll darauf einsteigen würden.