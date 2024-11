Zverev triumphiert in Paris: So witzig reagiert Sophia Thomalla

Berlin - Mit einem Grand-Slam-Sieg will es für Alexander Zeverev (27) einfach nicht klappen. Bei den US Open war zuletzt im Viertelfinale Schluss. Deutlich besser lief es für den Olympia-Sieger von 2021 beim Masters-1000-Turnier. Zum siebten Mal ging er als Sieger vom Tennis-Court, setzte sich in Paris im Finale gegen den Franzosen Ugo Humbert (26) durch.

Alexander Zverevs (27, l.) Freundin Sophia Thomalla (35) ist bei den Turnieren meist selbst vor Ort. © Thibault Camus/AP/dpa, Friso Gentsch/dpa

Unterstützung bekam er wie gewohnt von seiner Freundin Sophia Thomalla (35). Einen Seitenhieb konnte sich die brünette Beauty aber nicht verkneifen.

Auf Instagram veröffentliche die "Are You The One"-Moderatorin ein Foto ihres Traumprinzen, wie er den Pokal in Höhe hält. Einen Platz in ihrem Regal dürfte der Preis aber wohl kaum bekommen.

"Endlich mal ein Baum zu Hause, der nicht eingeht", scherzte die TV-Schönheit. In der Tat: Der Pokal ähnelt einen Baum, nur ohne Blätter.

Bei ihren 1,4 Millionen kommt der freche Spruch zumindest gut an. "Endlich ein Mann für dich, der praktisch denkt!", weiß BossHoss-Star Alec Völkel (52) bei wem sich Thomalla zu bedanken hat.

Das Tennis-Ass kennt den Humor seiner Freundin, schließlich sind sie seit drei Jahren unzertrennlich. Er likte den Beitrag und war dabei nicht der einzige Tennis-Star. Auch Boris Becker (56) gefällt der Beitrag.