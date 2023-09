Botschaft an Hater: Reagiert Sophia Thomalla hier auf den Lindemann-Skandal?

Till Lindemann (60) und Sophia Thomalla (33) waren lange Jahre ein Paar. © Bildmontage: Malte Krudewig/dpa, Instagram/Sophia Thomalla

Selbst als sich immer mehr vermeintliche Opfer mit ähnlichen Erfahrungen zu Wort meldeten, darunter auch eine zum damaligen Zeitpunkt 15-Jährige, sowie ein perfides Rekrutierungssystem junger Mädchen aufgedeckt wurde, blieb die Kuppelshow-Moderatorin stumm.

Lediglich, wenn Lindemanns Star-Anwälte erfolgreich gegen die Berichterstattung vorgehen, lässt die Zverev-Freundin ein Like da.

Der Rüpel-Rocker, mit dem Thomalla selbst einst vier Jahre zusammen war, feierte jüngst den nächsten Erfolg. Die Staatsanwaltschaft Berlin stellt die Ermittlung ein - aufgrund "mangelnden hinreichenden Tatverdachts."

Das dürfte auch die 33-Jährige wohlwollend zur Kenntnis genommen haben. Auf Instagram meldet sich die Zverev-Freundin in ihrer gewohnten Art zu Wort - mit einer Botschaft an die Kritiker.

"Liebe Kritiker und Hater, ich habe noch so viel mehr, um sauer auf mich zu sein. Habt einfach Geduld", teilt die TV-Schönheit mit. Was genau sie damit meint, lässt die brünette Beauty offen. Es braucht aber nicht lange, ehe die ersten User in der Kommentarspalte den Bezug zu Lindemann herstellen. Nicht wenige forderten zuletzt gar eine neue Moderatorin für die neue Staffel von "Are You The One - Reality-Stars in Love".