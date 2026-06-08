Mit besonderem Neuzugang: Sophia Thomalla überrascht Alexander Zverev in Paris

Berlin/Paris - Kurz nach seinem Erfolg bei den French Open bekam Alexander Zverev (29) Besuch von seiner Freundin Sophia Thomalla (36) – und die hatte etwas ganz Besonderes im Gepäck.

Auf dem Weg zu Alexander Zverev (29) nahm Sophia Thomalla (36) den 15 Wochen alten Dackelwelpen Buba mit. © Instagram: sophiathomalla

Mit seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den French Open erfüllte sich Zverev am Wochenende einen Lebenstraum. Noch während der 29-Jährige sein Herz auf dem Court ließ, machte sich Sophia mit einer "kleinen" Überraschung auf den Weg zu ihm.

Die Reise gestaltete sich allerdings schwieriger als gedacht. Aufgrund eines technischen Problems bei der Online-Buchung hatte die Moderatorin kein gültiges Ticket für die Zugfahrt in die französische Hauptstadt.

"Ich stand mit Hund weinend auf dem Bahnsteig. Die Schaffnerin erkannte mich wohl und wusste, warum ich nach Paris wollte", erklärt die 36-Jährige gegenüber BILD. Doch die Schaffnerin habe ein großes Herz bewiesen und Sophia dennoch die Mitfahrt ermöglicht.

Statt Dackelrüde Mishka begleitete sie dieses Mal ein ganz besonderer Neuzugang: der 15 Wochen alte Dackelwelpe Buba.

Für den Hunde-Fan Zverev sei es ein großes Geschenk gewesen. Er wartete bereits mit den drei Familienhunden Junior, Lövik und Mishka auf Sophias Ankunft. Im Hotel habe er sich dann lieber rund eineinhalb Stunden dem kleinen Neuzugang gewidmet, als seiner langersehnten Trophäe. "So sind wir viel zu spät zum Essen gekommen", berichtet Thomalla.