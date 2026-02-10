 6.407

Nach Liebes-Gerüchten um Alexander Zverev und Caro Daur: Wortkarges Statement von Sophia Thomalla

Am Sonntag postete Sophia Thomalla ein Bild mit dem Tennis-Profi, wohl mit der Absicht, den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Von Tobias Bruns

Hamburg/Monaco - Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, dachte sich wohl Sophia Thomalla (36). Am Sonntag postete sie ein gemeinsames Foto mit Alexander Zverev (28). Wohl mit der Absicht, den Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen.

Sophia Thomalla (36) teilte ein Bild von dem Pärchen mit Dackel Mishka.
Sophia Thomalla (36) teilte ein Bild von dem Pärchen mit Dackel Mishka.  © Instagram/mishkas_universe

Wochenlang brodelte es in der Gerüchteküche um ein mögliches Beziehung-Aus zwischen der Moderatorin und dem Profisportler. Auslöser war ein Foto von Zverev und der Influencerin Caro Daur, wie sie nach dem United Cup in Sydney gemeinsam in ein Auto des Veranstalters stiegen.

Zudem fehlte die Partnerin im Januar auch bei den Australian Open, wo der gebürtige Hamburger sich im Halbfinale geschlagen geben musste. Im Publikum saß wiederum die Influencerin.

Thomallas berufsbedingte Abwesenheit nährte die Spekulationen zusätzlich. Und in den folgenden Wochen tauchte Zverev auf ihrem Instagram-Account auch nicht mehr auf.

Das Tennis-Ass äußerte sich allerdings noch in Australien ziemlich eindeutig zu den Gerüchten. Er finde das gar lustig, sagte er auf Nachfrage gegenüber der BILD. "Ich würde mich auf Fakten und nicht auf Gerüchte konzentrieren. Es ist nervig, wenn sich Leute die Wahrheit aus dem Arsch ziehen", so der 28-Jährige.

Mit einem Instagram-Post sollten die Trennungsgerüchte nun wohl für beendet erklärt werden.

Das Bild zeigt die 36-Jährige, die sich an die Schulter von Zverev kuschelt. Der wiederum hält den gemeinsamen Dackel Mishka auf dem Arm und holt sich von der Fellnase ein Küsschen ab.

Gemeinsames Foto auf dem Account des Dackels

Dackel Mishka ist seit Oktober 2025 an der Seite des Paares.
Dackel Mishka ist seit Oktober 2025 an der Seite des Paares.  © Screenshot/Instagram/sophiathomalla

Die Worte dazu: "That's the whole story" (Auf Deutsch: Das ist die ganze Geschichte).

Das Foto tauchte auf dem Instagram-Account des Dackels auf, den Zverev seiner Freundin zum 36. Geburtstag geschenkt hatte, nachdem ihr letzter Hund im vergangenen Jahr gestorben ist.

Es ist das erste "Familienfoto" auf dem Kanal, von der Moderatorin wurde es auch gleich geteilt.

Der Tennis-Profi wiederum ließ keine Reaktion auf das Bild folgen.

Titelfoto: Instagram/mishkas_universe

