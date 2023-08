Sophia Thomalla polarisiert mit Werbekampagne und tritt Gender-Debatte los

Berlin - Sophia Thomalla (33) ist eine Promi-Dame mit Ecken und Kanten, die gern auch polarisiert, was sie in einer neuen Werbekampagne wieder einmal unter Beweis stellt.

Sophia Thomalla (33) ist bekannt dafür, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt und sich auch nicht vor ungeliebten Debatten scheut. © Frank Molter/dpa

Die 33-Jährige macht neuerdings nämlich Werbung für ein Aftershave der Marke Tabac. Für die Kampagne haben sich die Marketing-Strategen einen ganz besonderen Slogan einfallen lassen, der jetzt die Gemüter erhitzt.

"Für echte Männer*innen" ist groß und breit in weißen Lettern in der Anzeige zu lesen, während Sophia ein rotes Lackkleid trägt und die Produkt-Flasche zwischen ihren Händen hält. "100 % original for everyone" steht als Zusatz am linken Bildrand.

Ein Affront in Zeiten der Gender-Debatte? Dazu hat die TV-Moderatorin natürlich ihre ganz persönliche Meinung, die sie in einem RTL-Interview vertrat. "Man darf nicht vergessen, ich bin die erste Frau, die für ein Männer-Aftershave Werbung macht", gab sie sich gewohnt selbstbewusst.

"Ich meine mehr können die Feministinnen sich ja eigentlich nicht wünschen. Da darf man gern über so einen Joke mit 'Männer*innen' drüber hinwegsehen", erklärte sie ihre Sicht der Dinge. Sie selbst wolle sich im Übrigen nicht zum Gendern zwingen lassen.