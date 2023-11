Sophia Thomalla wagt gefährliches TV-Experiment: "Wusste ja nicht mal, wo vorn und hinten ist"

Sophia Thomalla (34) liegt symbolträchtig in einer Badewanne voller Schmerztabletten. © RTL

Solche zum Teil selbstzerstörerischen Experimente kennt man sonst eigentlich nur von dem 58-Jährigen, der sich für seine Show "Das Jenke-Experiment" schon auf Alkohol-, Drogen- oder Selbstoptimierungs-Trips begeben hat.

Thomalla ist mit der Doku "Schmerz lass nach – Das Schmerzexperiment", jetzt quasi in Jenkes Fußstapfen getreten und begibt sich unter ärztlicher Aufsicht auf eine gefährliche Reise in die Welt der Schmerztabletten.

"Haben sie schon mal Opiate geschluckt?", fragt sie die Zuschauer in einem Trailer zu der Sendung, die ab dem morgigen Mittwoch bei RTL+ zu sehen sein wird. "Ich schon, ich habe das Experiment gewagt", erklärt die "Are You The One"-Moderatorin, während sie dabei gezeigt wird, wie sie sich eine Tablette nach der anderen einwirft.

"Von den fast 2 Millionen tablettensüchtigen Menschen in Deutschland sind allein 1,6 Millionen abhängig von Schmerzmitteln", schreibt die Freundin von Tennis-Ass Alexander Zverev (26) bei Instagram in einem Kommentar zu dem Clip.