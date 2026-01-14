Sorge um Influencerin Elaine Victoria: "Komplett ausgeknockt"
Hamburg - Über zwei Wochen war von "Deutschlands schönster Kassiererin" nichts zu hören. Am Dienstag meldete sich Elaine Victoria (23) schließlich mit einer besorgniserregenden Erklärung zurück.
Offenbar ist die 23-Jährige in ihrer Social-Media-Pause etwas eingerostet. "Ich schäme mich ein bisschen, jetzt wieder in die Kamera zu reden. Es ist zweieinhalb Wochen her, dass ich hier war", so die ehemalige Aldi-Kassiererin.
Den Grund für ihre Abwesenheit schiebt sie gleich hinterher: "Ich war zweieinhalb Wochen wirklich komplett ausgeknockt. Bei mir ging gar nichts mehr. Und jetzt muss ich langsam wieder reinfinden in meinen Job", erklärt die Influencerin.
Sogar in einer Klinik sei sie gewesen. In ihrer Story postete sie dazu ein Foto aus dem Krankenbett, in ihrem Arm steckt noch eine Kanüle. "Ich war so ratlos, dass ich sogar ins Krankenhaus gegangen bin", schildert Elaine.
Die behandelnden Ärzte wussten aber offenbar auch nicht, wie sie Elaine helfen konnten. Sie sei mit dem Satz "Keine Ahnung, was bei Ihnen los ist" wieder nach Hause geschickt worden. Immerhin scheint die Ursachenforschung noch nicht ganz abgeschlossen zu sein.
"Ich werde euch mehr dazu sagen, wenn ich weiß, was es ist. Aber selber bin ich noch ratlos. Ich hab eine Theorie, aber dazu mehr, wenn ich Ergebnisse habe", sagt sie.
Elaine Victoria: "Ich versuche gerade meine Persönlichkeit zu finden"
Trotz der Krankheit schaffte es die Beauty aber noch zum Friseur - was ihr allerdings das nächste Problem bescherte.
"Ich bin, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein anderer Mensch. Ich habe jetzt kurze Haare. Ich versuche gerade meine Persönlichkeit zu finden. Bin ich jetzt Clean Girl oder Richtung Baddie? Ich habe mich noch nicht ganz entschieden", hadert sie mit sich selbst.
Die Antwort auf diese Frage wird sie wohl mit ihrem Spiegelbild ausmachen müssen. Bleibt zu hoffen, dass der Spiegel nicht zu weit unten hängt. Denn zu all den Schwierigkeiten kommt noch "die dümmste Entscheidung, die ich seit Langem getroffen habe", erzählt die 23-Jährige.
Sie habe im Fitnessstudio komplett übertrieben. "Ich habe richtigen Muskelkater. Ich kann nicht in die Hocke gehen", jammert sie.
Titelfoto: Instagram/elaine.victoria