Sorge um Influencerin Elaine Victoria: "Komplett ausgeknockt"

Hamburg - Über zwei Wochen war von "Deutschlands schönster Kassiererin" nichts zu hören. Am Dienstag meldete sich Elaine Victoria (23) schließlich mit einer besorgniserregenden Erklärung zurück.

Elaine Victoria (23) war so krank, dass sie ins Krankenhaus ging. © Instagram/elaine.victoria

Offenbar ist die 23-Jährige in ihrer Social-Media-Pause etwas eingerostet. "Ich schäme mich ein bisschen, jetzt wieder in die Kamera zu reden. Es ist zweieinhalb Wochen her, dass ich hier war", so die ehemalige Aldi-Kassiererin.

Den Grund für ihre Abwesenheit schiebt sie gleich hinterher: "Ich war zweieinhalb Wochen wirklich komplett ausgeknockt. Bei mir ging gar nichts mehr. Und jetzt muss ich langsam wieder reinfinden in meinen Job", erklärt die Influencerin.

Sogar in einer Klinik sei sie gewesen. In ihrer Story postete sie dazu ein Foto aus dem Krankenbett, in ihrem Arm steckt noch eine Kanüle. "Ich war so ratlos, dass ich sogar ins Krankenhaus gegangen bin", schildert Elaine.

Die behandelnden Ärzte wussten aber offenbar auch nicht, wie sie Elaine helfen konnten. Sie sei mit dem Satz "Keine Ahnung, was bei Ihnen los ist" wieder nach Hause geschickt worden. Immerhin scheint die Ursachenforschung noch nicht ganz abgeschlossen zu sein.

"Ich werde euch mehr dazu sagen, wenn ich weiß, was es ist. Aber selber bin ich noch ratlos. Ich hab eine Theorie, aber dazu mehr, wenn ich Ergebnisse habe", sagt sie.