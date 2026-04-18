Sorge um Zayn Malik! Ex-"One Direction"-Sänger liegt im Krankenhaus
USA - Mit einem Foto aus dem Krankenhaus bereitete Ex-"One Direction"-Sänger Zayn Malik (33) seinen Millionen von Fans am Freitag große Sorgen!
In einem Post in seiner Instagram-Story erklärte der Sänger seinen gut 53 Millionen Followern, dass er sich derzeit von einer noch unbekannten Krankheit erhole.
Dazu teilte Zayn Malik ein Bild, das ihn in einem Krankenbett liegend zeigt. In Krankenhauskluft gekleidet schaut er erschöpft zur Seite. An mehreren Stellen seines Körpers sind gelegte Zugänge zu sehen. Was dem 33-Jährigen fehlt, ist noch unklar.
Unter dem Beitrag wandte er sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans: "Vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer. Es war eine lange Woche und ich bin immer noch erschöpft."
Ausgerechnet den Tag, an dem sein fünftes Soloalbum "Konnakol" veröffentlicht wurde, musste der Musiker im Krankenhaus verbringen. Auch ein Fan-Event, was für diese Woche geplant war, hatte Malik abgesagt.
Zayn Malik teilt Bild aus Krankenhaus
"Es bricht mir das Herz, dass ich euch diese Woche nicht sehen kann. Ohne euch wäre ich heute nicht da, wo ich bin, und ich bin euch so dankbar für euer Verständnis", schreibt der Ex von Model Gigi Hadid (30) weiter.
Wie lange er schon im Krankenhaus ist und wann er entlassen wird, verriet Malik nicht. Doch er dankte dem gesamten medizinischen Team, das ihn bislang unterstützt hat: "Ihr seid alle Legenden!"
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/zayn / MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP