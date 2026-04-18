Sorge um Zayn Malik! Ex-"One Direction"-Sänger liegt im Krankenhaus

USA - Mit einem Foto aus dem Krankenhaus bereitete Ex-"One Direction"-Sänger Zayn Malik (33) seinen Millionen von Fans am Freitag große Sorgen!

Fans sind in Sorge um den einstigen "One Direction"-Star Zayn Malik (33). © Michael loccisano / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Post in seiner Instagram-Story erklärte der Sänger seinen gut 53 Millionen Followern, dass er sich derzeit von einer noch unbekannten Krankheit erhole.

Dazu teilte Zayn Malik ein Bild, das ihn in einem Krankenbett liegend zeigt. In Krankenhauskluft gekleidet schaut er erschöpft zur Seite. An mehreren Stellen seines Körpers sind gelegte Zugänge zu sehen. Was dem 33-Jährigen fehlt, ist noch unklar.

Unter dem Beitrag wandte er sich mit einer emotionalen Botschaft an seine Fans: "Vielen Dank für eure Liebe und Unterstützung, jetzt und immer. Es war eine lange Woche und ich bin immer noch erschöpft."

Ausgerechnet den Tag, an dem sein fünftes Soloalbum "Konnakol" veröffentlicht wurde, musste der Musiker im Krankenhaus verbringen. Auch ein Fan-Event, was für diese Woche geplant war, hatte Malik abgesagt.