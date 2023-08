Sorgen um Franz Beckenbauer: So steht es um die Gesundheit des "Kaisers"!

München/Berlin - Wie geht es Franz Beckenbauer (77)? Der "Kaiser" ist lange nicht mehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Nun hat sich Lothar Matthäus (62) zum Gesundheitszustand geäußert.

Über den Gesundheitszustand von Beckenbauer, der am 11. September 78 Jahre alt wird, hatte es in jüngster Vergangenheit immer wieder Spekulationen gegeben. Der Weltmeister als Spieler (1974) und Teamchef (1990) hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Der Weltmeister von 1990 bestätigte zudem, dass der 77 Jahre alte Beckenbauer aus gesundheitlichen Gründen nicht an dem Treffen der damaligen WM-Mannschaft am 9. Juli in Grassau am Chiemsee teilgenommen hatte.

Es gehe ihm gesundheitlich nicht so gut, sagte der Fußball-Rekordnationalspieler im Interview dem TV-Sender RTL/ntv . "Der Franz hat auch immer gesagt, das Wichtigste im Leben ist die Gesundheit. Die hat er zurzeit nicht", sagte Matthäus.

Auch auf eine Reise nach Brasilien zur Trauerfeier seines Freundes Pelé (†82) Anfang dieses Jahres hatte Beckenbauer bereits aus gesundheitlichen Gründen verzichtet. "Ich würde es gerne tun, aber einen so langen Flug lässt meine Gesundheit leider nicht zu. Ich werde meinen Freund im Herzen auf seinem letzten Weg begleiten", hatte der "Kaiser" damals in einem Interview der "Bild am Sonntag" gesagt.

Alle, die ihn kennen und mögen würden, wünschten ihm nur das Beste, was seine Gesundheit betreffe, denn alles andere habe er ja, sagte Matthäus und richtete eine persönliche Botschaft an Beckenbauer: "Alles Gute, werd' wieder gesund, so wie du warst."