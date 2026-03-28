Sport-Superstar festgenommen! Tiger Woods baut heftigen Crash - unter Drogeneinfluss?

Jupiter Island (USA) - Vor allem in den USA gilt Tiger Woods (50) als einer der größten Sportler aller Zeiten. Doch das Privatleben des Golf-Superstars gleicht seit jeher einer Achterbahnfahrt. Am Freitag war er erneut in einen heftigen Crash verwickelt - und wurde danach festgenommen.

Der Wagen des Golfstars landete auf der Seite. © dpa/Martin County Sheriff's Office

Am frühen Nachmittag (Ortszeit) war Woods laut Polizeiangaben über eine Straße nahe seiner Heimat Jupiter Island (Florida) gerast, als er einen anderen Wagen erwischte und mit seinem Range Rover auf der Seite landete.

Wie das Martin County Sheriff's Office berichtete, konnte der 50-Jährige sich selbst aus dem Wagen befreien. Der 15-malige Major-Gewinner war "am Tatort lethargisch aufgrund dessen, was er eingenommen hatte", erklärte Sheriff John M. Budensiek später auf einer Pressekonferenz.

Woods "zeigte Anzeichen einer Beeinträchtigung", soll allerdings nicht alkoholisiert gewesen sein, was ein Test auch bestätigte. Weder der Golfer noch der Fahrer des anderen beteiligten Wagens verletzten sich schlimm bei dem Crash.

Woods wurde nach dem Unfall festgenommen und in das Gefängnis von Martin County gebracht. Inzwischen wurde er aus der Haft entlassen, nachdem die Kaution für ihn gezahlt wurde. Er wurde wegen "Fahren unter Einfluss" sowie wegen Sachbeschädigung und Weigerung, sich einer rechtmäßigen Prüfung zu unterziehen, angeklagt.