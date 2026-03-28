Sport-Superstar festgenommen! Tiger Woods baut heftigen Crash - unter Drogeneinfluss?
Jupiter Island (USA) - Vor allem in den USA gilt Tiger Woods (50) als einer der größten Sportler aller Zeiten. Doch das Privatleben des Golf-Superstars gleicht seit jeher einer Achterbahnfahrt. Am Freitag war er erneut in einen heftigen Crash verwickelt - und wurde danach festgenommen.
Am frühen Nachmittag (Ortszeit) war Woods laut Polizeiangaben über eine Straße nahe seiner Heimat Jupiter Island (Florida) gerast, als er einen anderen Wagen erwischte und mit seinem Range Rover auf der Seite landete.
Wie das Martin County Sheriff's Office berichtete, konnte der 50-Jährige sich selbst aus dem Wagen befreien. Der 15-malige Major-Gewinner war "am Tatort lethargisch aufgrund dessen, was er eingenommen hatte", erklärte Sheriff John M. Budensiek später auf einer Pressekonferenz.
Woods "zeigte Anzeichen einer Beeinträchtigung", soll allerdings nicht alkoholisiert gewesen sein, was ein Test auch bestätigte. Weder der Golfer noch der Fahrer des anderen beteiligten Wagens verletzten sich schlimm bei dem Crash.
Woods wurde nach dem Unfall festgenommen und in das Gefängnis von Martin County gebracht. Inzwischen wurde er aus der Haft entlassen, nachdem die Kaution für ihn gezahlt wurde. Er wurde wegen "Fahren unter Einfluss" sowie wegen Sachbeschädigung und Weigerung, sich einer rechtmäßigen Prüfung zu unterziehen, angeklagt.
Tiger Woods hat schon einige Unfälle hinter sich
Schon 2017 war Woods wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Rund vier Jahre später kam er in Rancho Palos Verdes (Kalifornien) mit dem Auto von der Straße ab, überschlug sich mehrfach mit seinem Wagen und erlitt dabei heftige Verletzungen. Damals waren allerdings weder Alkohol noch Drogen im Spiel.
Seinen ersten aufsehenerregenden Unfall hatte der US-Amerikaner indes bereits 2009. Zu Beginn der Aufdeckung eines riesigen Fremdgehskandals des Sportlers kollidierte Woods in seinem Cadillac unter anderem mit einem Hydranten. Ob er damals betrunken am Steuer saß, ist nicht bekannt.
Als Golfer war er indes stets ein Ausnahmeathlet, führte die Weltrangliste insgesamt für 683 Wochen an und gilt als einer der besten (wenn nicht der beste) aller Zeiten.
Zuletzt hieß es, der 50-Jährige könnte beim ab dem 9. April stattfindenden US-Masters in Augusta sein Comeback feiern.
Erstmeldung: 27. März, 21.26 Uhr; zuletzt aktualisiert: 28. März, 11.20 Uhr.
Titelfoto: Montage: dpa/Martin County Sheriff's Office, picture alliance / ASSOCIATED PRESS