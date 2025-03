Sport-Star in großer Trauer: Sohn von Baseball-Legende stirbt mit nur 14 Jahren

Baseball-Legende Brett Gardner (41) trauert um seinen Sohn Miller. © Jim McIsaac / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einer Erklärung des ehemaligen Yankees-Mitglieds und seiner Frau Jessica heißt es, der 14-jährige Miller sei "zusammen mit mehreren anderen Familienmitgliedern im Urlaub" erkrankt. Weitere Details wurden dabei nicht genannt.

"Wir haben zu diesem Zeitpunkt so viele Fragen und so wenige Antworten, aber wir wissen, dass er am Morgen des 21. März friedlich im Schlaf verstorben ist", teilten die Gardners laut TMZ in ihrer Erklärung mit.

"Miller war ein geliebter Sohn und Bruder, und wir können uns unser Leben ohne sein ansteckendes Lächeln nicht vorstellen. Er liebte Football, Baseball, Golf, Jagen, Fischen, seine Familie und seine Freunde. Er hat das Leben jeden Tag in vollen Zügen genossen", schrieb die Familie.

Der plötzliche und unvorhergesehene Tod des 14-Jährigen löste auch in der Sportwelt große Bestürzung aus. Das Team der New York Yankees bekundete auf deren X-Kanal Trauer und Anteilnahme.