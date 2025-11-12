Vergewaltigungs-Vorwurf und Suff-Eklat: Jetzt spricht Aleks Petrovic

Dubai/Kreta - Aus sicherer Entfernung meldet sich Reality-Macho Aleks Petrovic (34) nun erstmals zu seinem sexistischen und frauenfeindlichen Verhalten bei " Temptation Island VIP ".

Mit diesem Statement will Aleks Petrovic aktuell die Wogen glätten und dem Eklat den Wind aus den Segeln nehmen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Aleks Petrovic

Auf Instagram schreibt der 34-Jährige zu den aktuell hochkochenden Szenen, in denen er die Verführerinnen mit Sekt bespuckt: "Ich habe Dinge gesagt und getan, die verletzend und respektlos waren. Ich möchte mich ausdrücklich für die von meiner Seite getätigten Aussagen beziehungsweise für das an den Tag gelegte Verhalten entschuldigen."

Doch nicht nur in der neuesten Folge benahm sich Aleks daneben. Schon vor etwas mehr als einer Woche brachte der "maskuline Mann" den Stein ins Rollen, als er im Alkoholrausch heftig über seine Verlobte hergezogen war.

Mit extrem lockerer Zunge hatte Aleks unter anderem behauptet, dass das, "was mit Vanessa passiert ist, nicht nüchtern passiert" sei.

Gemeint ist die Tatsache, dass sich der 34-Jährige bei "Temptation Island VIP" 2022 von der 25-Jährigen hatte verführen lassen.

Auch sein Auftreten gegenüber den neuen Verführerinnen der Show ist für Fans jenseits der Gürtellinie. Ebenso sorgen seine umstrittenen Äußerungen abseits der TV-Kameras aktuell für einen Shitstorm in der Realitywelt.