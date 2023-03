Ständige Migräne: TikTokerin stirbt mit 30 Jahren

Demnach gab ihre beste Freundin Alyx Reast die traurige Nachricht bekannt: "Obwohl sie mehrere Monate an Migräne und Krankheitsanfällen litt, kam ihr Tod völlig unerwartet und wir sind alle absolut untröstlich", trauerte die Britin um ihre Freundin und versprach, sich um Jehanes Söhne zu kümmern, die so jung ihre Mutter verlieren mussten.

Wie die britische Zeitung The Sun jetzt berichtete, starb Jehane am Freitag im Alter von nur 30 Jahren.

Jehane Thomas teilte ihr ganzes Leben mit ihren Followern: Bei Instagram folgten der Britin mehr als 30.000 Menschen, bei TikTok sogar doppelt so viele. Sie alle hatte die zweifache Mutter regelmäßig in ihren Familienalltag mit ihren beiden Jungs mitgenommen - vom Schnüren der Lunch-Pakete über den Wocheneinkauf bis hin zu den besten Putz-Hacks.

Wurden Jehane Thomas' (†30) Beschwerden nicht ernst genommen? © Screenshot/Instagram/jehane_x

Woran genau Jehane Thomas starb, teilte ihre Freundin nicht mit. Offenbar hatten sich ihre quälenden Kopfschmerzen allerdings bis zuletzt nicht gebessert.

Bei TikTok gab die Netz-Bekanntheit ihren Followern immer wieder Einblicke in ihr Leiden und beklagte auch, dass sie nicht ernst genommen werde: "Ich habe es so satt. […] Es fühlt sich an, als würde mein Kopf abfallen!"

Ein Clip zeigte die Influencerin, wie sie unter Schmerzen auf eine Operation wartete. Man habe ihr zuvor eine OP verweigert und ihr stattdessen Flüssigkeit gegeben, was ihre Migräne aber nicht verbessert habe, hatte sie ihren Fans in dem kurzen Video offenbart.

Nach einer knappen Woche im Krankenhaus hatte sich Jehane vor wenigen Tagen auch bei ihren Instagram-Followern noch einmal zu Wort gemeldet. Unter einem Kuschel-Foto mit ihren beiden Söhnen schrieb sie, dass auch während ihres Klinik-Aufenthalts nichts wirklich getan worden sei, um ihr zu helfen.

Gleichzeitig bedankte sich die junge Mutter bei Freunden und Familie für ihre Unterstützung in dieser schweren Zeit und schien überglücklich zu sein, ihre beiden Jungs endlich wieder in den Armen halten zu können. Jetzt müssen Jehanes Söhne ohne ihre geliebte Mutter aufwachsen.