Alle Auftritte abgesagt! Star-DJ psychisch am Ende

Darunter dürften auf jeden Fall die Auftritte beim Heidepark Festival in Soltau (1. September), beim World Club Dome in Frankfurt (6. September) und im Ushuaïa auf Ibiza (16. September), die auf seiner Homepage zu finden sind, fallen.

Nach eigenen Angaben habe er das Ausmaß erst erkannt, als er professionelle Hilfe in Anspruch genommen hatte. "Mit dieser Hilfe wurde mir klar, dass ich im Augenblick zu verletzlich bin, um auszutreten", fuhr er fort.

Auf seinem Instagram-Profil meldete sich der Künstler mit nachdenklichen Worten bei seinen mehr als 250.000 Followern. Der 29-Jährige startete seinen Beitrag mit den Worten: "Ihr wisst, dass ich immer gerne offen für alles bin. Aber seit einiger Zeit schon trage ich das Geheimnis in mir, dass ich innerlich verletzt bin."

Mit diesen Worten hatte sich der 29-Jährige an seine Fans gewandt. © Screenshot/Instagram/felixjaehn

Der gebürtige Hamburger dankte in seinem Posting auch den ganzen Fans für ihre Unterstützung und wünschte sich, bei ihnen sein zu können und die beste Zeit mit ihnen verbringen zu können.

"Aber mein Körper und mein Geist haben Warnungen gesendet", so Jaehn. Daher sei nun die Zeit zum Ausruhen gekommen und die inneren Wunden zu heilen.

In den Kommentaren erfährt der Star-DJ eine große Unterstützung. Moderatorin Aminata Belli (32) schrieb "Gesundheit ist das Wichtigste. Take your time. ❤️‍🩹". Tagesschau-Sprecher André Schünke (44) postete lediglich folgende Emojis "❤️🙌🌈".

Generell wurde deutlich, dass dem 29-Jährige jegliche Zeit gegeben wird, um sich zu erholen und um wieder auf die Beine zu kommen. Denn so schnell wird er vorerst wohl nicht auf die Bühne zurückkehren.