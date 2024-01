Star-DJ VIZE bei ZDF-Silvesterparty: "Ich stand da wie ein Trottel"

Johannes Vimalavong (33) erklärt auf TikTok, was bei der Silvesterparty vorm Brandenburger Tor schieflief. © Montage: Screenshot/TikTok/vizemusicofficial (2)

Mehrere Fans hätten den 33 Jahre alten DJ Johannes Vimalavong in den sozialen Netzwerken gefragt, was bei der Party in Berlin los war. In den TV-Bildern war zu sehen, wie der VIZE-Hauptakteur hinter die Bühne schaute, sich seinen Kopfhörer fest ans Ohr drückte. Auch ein leicht fragendes Gesicht machte der gebürtige Thüringer, der inzwischen in der Bundeshauptstadt lebt.

Auf TikTok klärt er jetzt auf, was es damit auf sich hatte: Seiner Schilderung nach wollte er mit den Musikerinnen Laniia und July den neuen Song "If you don't" performen. Dieser soll erst im Laufe dieses Jahres veröffentlicht werden.

Bei der Silvesterparty des ZDFs sollten Teile des dazugehörigen Musikvideos gemeinsam mit dem Publikum gedreht werden. Die Besucher des Festes sollten ihre Handys rausholen und die Taschenlampe aktivieren. Doch die Partystimmung wurde vom öffentlich-rechtlichen Sender getrübt.

"Mein In-Ear [meint den kleinen Kopfhörer, Anm. d. Red.] hat bis zu diesem Zeitpunkt nicht funktioniert", erklärt der DJ. "Dann kam auf mein Ohr nur die ganze Zeit aus der Regie 'Nein! Nein! Nein!'." Die beiden Sängerinnen durften die Bühne nicht betreten, wurden von dem Sicherheitspersonal daran gehindert.

Vimalavong habe dies "nicht so richtig verstanden", weil die Aktion vorher abgesprochen worden sei.