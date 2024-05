Erkannt? Aus diesem Brillen-Teenie wird später mal ein berühmter Rapper!

Finch (34) hat sich optisch ganz schön verändert. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa, Instagram/finch

Aus dem Jugendlichen mit der Vorliebe für Spiegel-Selfies ist ein erfolgreicher Rapper geworden. Seit Jahren erobert Finch (34) die Charts.

Neben der Partymucke im 90er-Jahre-Stil war auch der Vokuhila lange Zeit sein Markenzeichen. Von der Modesünde hat sich der selbst ernannte ostdeutsche Hasselhoff - genauso wie vom Zusatz "Asozial" in seinem Namen - längst verabschiedet, doch wir waren alle mal jung, wie eine Bilderreihe auf Instagram zeigt.

Der "Abfahrt"-Interpret kramt in der Fotokiste. Ob mit Mickey-Mouse-Shirt, Nerd-Brille, Seitenscheitel, blondierten Haaren oder einem ins Auge stechenden Jack-& Jones-Hemd - es wird schnell klar: Finch hat sich in den Jahren ganz schön verändert.

"Belogen, betrogen - zum Player erzogen", schreibt der Union-Fan scherzhaft zu seiner Bilderreihe. Und auch seine 817.000 Follower sind geschockt und begeistert zugleich.

"Du siehst aus wie die Kassiererin aus unserem Norma", "Also jetzt hab ich wirklich alles gesehen" oder "Da siehst du so aus, als hättest du MySpace und ICQ einfach durchgespielt", freut sich die Community über den Blick in die Vergangenheit.