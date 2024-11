Starfriseur geschockt über Foto von Followerin: "Katastrophal!"

Hamburg - Gerne gibt Dejan Garz (30) seinen inzwischen fast eine Million Instagram -Followern hilfreiche Tipps zu Haarpflege mit an die Hand. Manchmal muss der Starfriseur aber auch mal "schimpfen".

Dejan Garz (30) zeigt auf, wie häufig man seine Bürsten wirklich reinigen sollte. © Screenshot Instagram/Dejangarz

So hart wolle er nicht sein, gibt er zu Beginn seines Reels zu, ergänzt allerdings: "Aber einige von euch werden sich ertappt fühlen."

Worauf der Haar-Influencer hinaus will: dreckige Haarbürsten.

Während er ein Foto einer Followerin einblendet, auf dem ein sehr schmutziger "Tangle Teezer" zu sehen ist, verzieht der 30-Jährige ganz schön sein Gesicht. Ein wenig scheint er sich schon zu ekeln.

Aber nicht nur diese Followerin nimmt er in seinem Video in die Mangel. "Ich kenne viel zu viele die eine viel zu dreckige Bürste zu Hause haben", erklärt der Hamburger schließlich. Auch in seinem näheren Umfeld, bei Freunden und Bekannten, entdecke er im Bad regelmäßig "katastrophal dreckige Bürsten."

Er wundere sich deshalb nicht mehr, dass viele so häufig über juckende, nicht intakte Kopfhaut oder schnell fettende Haare klagen.