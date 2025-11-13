Start für Reality-Doku mit Jimi Blue Ochsenknecht steht fest

München - Die neue Reality-TV-Doku um Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) und Reality-Star Yeliz Koç (32) startet kurz nach dem ersten Adventswochenende.

Der vor der Justiz in Ungnade gefallene Schauspieler Jimi Blue Ochsenknecht (33) ist im Dezember in einer Reality-TV-Doku zu sehen. © Sven Hoppe/dpa

Losgehen soll es am 2. Dezember mit einer Doppelfolge von "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" auf Sky und Wow, teilte Sky mit. Die zweite Hälfte soll dann eine Woche später, am 9. Dezember, folgen.

Sky kündigte an, das Ex-Paar werde in der Serie "so private Einblicke in ihr Leben wie noch nie" geben. Ochsenknecht und Koç haben eine gemeinsame Tochter namens Snow.

Die Doku begleite "die beiden nicht nur in ihrem Alltag mit der gemeinsamen Tochter, sondern beleuchtet auch die Geschichte des Ex-Paares mit allen Höhen und Tiefen", teilte Sky mit.

"Nach Jahren der Funkstille, ersten Annäherungsversuchen und der verhängnisvollen Verhaftung von Jimi in diesem Sommer arbeitet das Duo nicht nur daran, einen gemeinsamen Alltag zu finden – sie geben auch Einblicke in ihre gemeinsame Zukunftsplanung."

Ochsenknecht war zuletzt im Reality-Format "Diese Ochsenknechts" auf Sky zu sehen.