Stefan Raab-Comeback: Das sagt Gegnerin Regina Halmich zum Box-Kampf

Für die Fans kam die Ankündigung von Raab durchaus überraschend. Immerhin hatte man von dem 57-Jährigen seit seinem TV-Aus im Dezember 2015 nichts mehr gesehen und gehört.

Nun hat sich Ex-Boxerin Halmich zu dem Show-Kampf geäußert und einige pikante Details zu dem Event preisgegeben.

So habe Halmich bereits vor ein paar Wochen vom Raab-Plan erfahren, erzählt sie gegenüber der Bild: "Es ist noch nicht so lange her. Vor zweieinhalb Wochen habe ich dann zugesagt und bei Raab Entertainment den Vertrag unterschrieben."

Doch, obwohl sie die Protagonistinnen des Abends ist, weiß auch die 47-Jährige nicht, was genau Raab rund um sein Comeback-Event vorhat. "Ich kümmere mich nur um das Sportliche. Auch, wer den Kampf im TV übertragen wird, ist mir nicht bekannt", meint Halmich.