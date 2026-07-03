Fahrplan nach Quoten-Debakel: So plant RTL jetzt mit Stefan Raab

Köln - Aktuell genießt Stefan Raab (59) noch seine wohlverdiente Sommerpause. Doch wie geht es danach weiter für ihn? RTL hat bereits einen genauen Plan!

Stefan Raab (59) wird mit einem neuen Live-Sport-Event aus seiner Sommerpause zurückkehren. (Archivfoto) © Sven Hoppe/dpa

Trotz ruinöser Quoten soll "Die Stefan Raab Show" im September ihre Rückkehr auf die Mattscheibe feiern. Das hatte der Kölner Privatsender bereits mitgeteilt. Ganz so lange müssen Fans aber nicht warten, um den Entertainer wieder im TV zu sehen.

Mit der "ersten Jetski Star WM im deutschen Free-TV" meldet sich Raab noch vor Ende seiner Late-Night-Auszeit zurück. Das Mega-Event zu Wasser ist für Samstag, den 29. August, angekündigt und wird auf der Regattabahn in Duisburg stattfinden.

Rund 2000 Zuschauer können live vor Ort mit dabei sein, wenn sich "lebensmüde" Promis in verschiedenen Disziplinen messen. Gefragt seien laut RTL vor allem "Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision".

Nach Wok-WM, Turmspringen, Autoball-EM, Stockcar-Crash-Challenge und Eisfußball-Pokal ist die "Jetski Star WM" das nächste Spektakel in der Tradition sportlicher Raab-Veranstaltungen, die nunmehr seit über zwei Jahrzehnten für Unterhaltung sorgen.