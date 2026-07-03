Fahrplan nach Quoten-Debakel: So plant RTL jetzt mit Stefan Raab
Köln - Aktuell genießt Stefan Raab (59) noch seine wohlverdiente Sommerpause. Doch wie geht es danach weiter für ihn? RTL hat bereits einen genauen Plan!
Trotz ruinöser Quoten soll "Die Stefan Raab Show" im September ihre Rückkehr auf die Mattscheibe feiern. Das hatte der Kölner Privatsender bereits mitgeteilt. Ganz so lange müssen Fans aber nicht warten, um den Entertainer wieder im TV zu sehen.
Mit der "ersten Jetski Star WM im deutschen Free-TV" meldet sich Raab noch vor Ende seiner Late-Night-Auszeit zurück. Das Mega-Event zu Wasser ist für Samstag, den 29. August, angekündigt und wird auf der Regattabahn in Duisburg stattfinden.
Rund 2000 Zuschauer können live vor Ort mit dabei sein, wenn sich "lebensmüde" Promis in verschiedenen Disziplinen messen. Gefragt seien laut RTL vor allem "Geschicklichkeit, Mut und technische Präzision".
Nach Wok-WM, Turmspringen, Autoball-EM, Stockcar-Crash-Challenge und Eisfußball-Pokal ist die "Jetski Star WM" das nächste Spektakel in der Tradition sportlicher Raab-Veranstaltungen, die nunmehr seit über zwei Jahrzehnten für Unterhaltung sorgen.
Neue Folgen von "Wer weiß wie wann was war?" noch in diesem Jahr
Doch noch eine andere Entscheidung ist inzwischen in Stein gemeißelt. Wie RTL bekannt gab, wird es im Winter 2026 auch neue Ausgaben von "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen" geben.
Obwohl das Format mit Raab und Co-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) im Netz oft herbe Kritik erntete, entpuppte es sich - anders als viele andere der jüngsten Show-Ideen des gelernten Metzgers, als überraschender Quotenerfolg.
Die Sendung, welche am 14. März ihr TV-Debüt gab und seitdem zweimal ausgestrahlt wurde, sicherte sich mit 15,1 bzw. 16,9 Prozent Marktanteil in der relevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen jeweils den Primetime-Sieg am Samstagabend.
Neue Ausgaben sind für Dezember geplant. In der Quizshow treten drei Generationen gegeneinander an und testen gemeinsam mit prominenten Paten ihr Wissen rund um Popkultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte.
Titelfoto: Sven Hoppe/dpa