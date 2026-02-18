Holt sie ihn aus dem Quotentief? Stefan Raab und Barbara Schöneberger gehen gemeinsam auf Sendung

Köln - Seit seinem spektakulären TV-Comeback bei RTL vor rund anderthalb Jahren kämpft Entertainer Stefan Raab (59) mit schwachen Einschaltquoten, kam zuletzt mit seiner "Stefan Raab Show" sogar nur noch auf magere 2,9 Prozent (370.000 Zuschauer). Nun soll ihn Barbara Schöneberger (51) aus dem Quotenkeller holen.

Barbara Schöneberger (51) und Stefan Raab (59) testen in der neuen RTL-Show "Wer weiß wie wann was war?" das Wissen von drei Generationengruppen. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

Gemeinsam moderiert das berühmte Duo nämlich schon bald die neue Samstagabend-Eventshow "Wer weiß wie wann was war?" auf RTL.

Laut dem Kölner Sender dürfen sich die Fans dabei auf eine "unterhaltsame Quiz-Reise durch Pop-Kultur, Fernsehen, Musik und Zeitgeschichte" freuen. Schöneberger und Raab sollen zudem für "besondere Überraschungsmomente" sorgen. Was genau die Produzenten damit meinen, bleibt allerdings offen.

Klar ist aber schon jetzt: Auch das Studiopublikum wird Teil der Show sein. Dafür werden die Zuschauerinnen und Zuschauer in drei Generationengruppen (20 bis 39 Jahre, 40 bis 59 Jahre und Ü60) aufgeteilt.

Diese Gruppen treten dann unterstützt von jeweils zwei Promi-Paten in sechs Themengebieten gegeneinander an, indem sie ihr Gedächtnis bei Multiple-Choice-Fragen auf die Probe stellen.

Die beiden Generationen, die die meisten Punkte gesammelt haben, dürfen sich am Ende des Formats über den Einzug ins große Finale freuen. Dort geht es laut RTL dann nicht nur um "das Wissen einer ganzen Generation", sondern ganz nebenbei auch um 100.000 Euro, die unter der Siegergruppe aufgeteilt werden.