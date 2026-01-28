"Botox-Queen neben Jan Köppen": Raab stichelt fies gegen Sonja Zietlow
Köln - Stefan Raab (59) ist zurück im TV und direkt wieder im Angriffsmodus. In seiner neuen RTL-Show schießt der Entertainer nicht nur gegen Dschungelcamp-Kandidaten, sondern auch gegen Moderatorin Sonja Zietlow (57).
Kaum lief "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" am Dienstagabend erstmals über die Bildschirme, da war klar: Raab hat Bock auf Krawall.
Vor allem das aktuelle Dschungelcamp nahm der 59-Jährige gnadenlos auseinander, inklusive verbaler Seitenhiebe gegen das Moderatoren-Team.
So bezeichnete er Kollegin Sonja Zietlow als "Botox-Queen neben Jan Köppen" und ließ auch an dem Aussehen der Teilnehmer kein gutes Haar. "Unfassbar, wie geliftet und operiert die alle sind im Camp!", schmunzelte der Entertainer.
Statt allerdings für Lacher zu sorgen, traf Raab damit offenbar bei den Zuschauern den falschen Nerv.
"Ich mochte ihn noch nie, aber die Gags heute so unterirdisch, Nase von Samira, Sprüche über Gil … Hab schon weggeschaltet", schreibt eine von vielen enttäuschten Usern auf Instagram.
"Endstation für Promis": Raab nimmt das Camp auseinander
Nachdem im australischen Busch wieder Tränen, Streit und Ekelprüfungen dominierten, erklärte Raab kurzerhand den "Rumble in the Jungle".
Die Sendung bezeichnete er spöttisch als "Endstation für Promis, die zum Tanzen zu blöd sind". Ein klarer Seitenhieb in Richtung "Let's Dance".
Auch Sänger Gil Ofarim (43) bekam sein Fett weg. "Ich darf leider nicht darüber reden, ich habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben", äffte Raab ihn nach.
Gast Elton (54) fand ebenfalls deutliche Worte und forderte Klarheit von Gil: "Entweder soll er sagen, was Sache ist, oder nicht."
Für Überraschung sorgte Elton außerdem mit einem persönlichen Geständnis: Er könne sich eine Teilnahme am Dschungelcamp durchaus vorstellen. Raab konterte allerdings gnadenlos und ordnete ein: "Es gibt die, die am Anfang einer Promi-Karriere stehen - und dann gibt's die, die pleite sind."
