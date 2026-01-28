"Botox-Queen neben Jan Köppen": Raab stichelt fies gegen Sonja Zietlow

Köln - Stefan Raab (59) ist zurück im TV und direkt wieder im Angriffsmodus. In seiner neuen RTL -Show schießt der Entertainer nicht nur gegen Dschungelcamp-Kandidaten, sondern auch gegen Moderatorin Sonja Zietlow (57).

Stefan Raab (59) kehrt mit seiner neuen RTL-Show "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" auf die Bildschirme zurück und teilt direkt wieder ordentlich aus. © RTL / Julia Feldhagen

Kaum lief "Die Stefan Raab Show - Die halbe Stunde nach der Stunde danach" am Dienstagabend erstmals über die Bildschirme, da war klar: Raab hat Bock auf Krawall.

Vor allem das aktuelle Dschungelcamp nahm der 59-Jährige gnadenlos auseinander, inklusive verbaler Seitenhiebe gegen das Moderatoren-Team.

So bezeichnete er Kollegin Sonja Zietlow als "Botox-Queen neben Jan Köppen" und ließ auch an dem Aussehen der Teilnehmer kein gutes Haar. "Unfassbar, wie geliftet und operiert die alle sind im Camp!", schmunzelte der Entertainer.

Statt allerdings für Lacher zu sorgen, traf Raab damit offenbar bei den Zuschauern den falschen Nerv.

"Ich mochte ihn noch nie, aber die Gags heute so unterirdisch, Nase von Samira, Sprüche über Gil … Hab schon weggeschaltet", schreibt eine von vielen enttäuschten Usern auf Instagram.