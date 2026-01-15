RTL lässt Bombe platzen: So geht es mit der "Stefan Raab Show" weiter

Köln - Ins neue Jahr ist RTL ohne " Die Stefan Raab Show " gestartet: Jetzt hat der Kölner Privatsender eine Entscheidung getroffen, wie es mit dem kriselnden Format weitergeht!

"Die Stefan Raab Show" von und mit Entertainer Stefan Raab (59) kehrt am 11. Februar ins TV-Programm von RTL zurück. © RTL / Raab Entertainment / Bene Müller

Angesichts der unterirdischen Einschaltquoten und Marktanteile auf dem Sendeplatz mittwochs um 20.15 Uhr wurde bereits viel darüber spekuliert, ob die Sendung von und mit Entertainer Stefan Raab (59) die Winterpause überhaupt "überleben würde".

Nun herrscht Klarheit: RTL hat sich tatsächlich dafür entschieden, neue Folgen der Show zu produzieren und auch weiterhin im Free-TV auszustrahlen. Das Datum für die Rückkehr steht ebenfalls schon fest.

Demnach wird "Die Stefan Raab Show" unmittelbar nach dem Ende von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" auf die Mattscheibe zurückkehren. Konkret heißt das: Die erste Episode läuft am Mittwoch, dem 11. Februar, wie gewohnt zur Primetime.

Im Anschluss ab 21.30 Uhr sendet RTL wieder "stern TV", allerdings aus einem brandneuen Studio-Set. Das Magazin mit Steffen Hallaschka (54) behält also seine 150 Minuten Sendezeit, die es auch schon im vergangenen Jahr innehatte.