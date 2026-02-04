Antisemitismus-Vorwürfe gegen Stefan Raab: Jetzt reagiert RTL und zieht Konsequenzen

Köln - Für einen Beitrag über Gil Ofarim (43) im Rahmen seiner " Stefan-Raab-Show " hat Stefan Raab (59) ordentlich Prügel bezogen. Jetzt hat sich RTL zu den Vorwürfen geäußert und Konsequenzen gezogen!

Stefan Raab (59) hat für einen Beitrag in seiner Dschungel-Show heftige Kritik einstecken müssen. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber / Hintergrund KI-generiert

"Wir nehmen die Kritik an dem Einspieler über Gil Ofarim in der 'Stefan Raab Show'-Spezialausgabe vom 27. Januar sehr ernst und ordnen ihn klar ein", erklärt der Sender gegenüber dem "EXPRESS".

Der Beitrag setze sich mit der Person Gil Ofarim und seinem öffentlichen Auftreten im Kontext der bekannten Betrugsvorwürfe auseinander. Insbesondere mit der von ihm selbst erhobenen und später widerlegten Behauptung eines antisemitischen Vorfalls.

"Anlass für die humoristisch überspitzte Befassung mit seiner Person war ausschließlich dieses Verhalten und die mediale Inszenierung der eigenen Person", so der Sender weiter.

Hintergrund: In dem Beitrag heißt es, dass der Sänger mit jüdischem Glauben sein musikalisches Talent von seinem Vater Abi geerbt habe, der jedoch gar kein Abi gehabt habe.

"Das bringt uns zum Betrüger-Gen von Gil, das er seinem Onkel Samuel zu verdanken hat", so der Sender in dem Beitrag weiter.