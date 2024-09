Raab ätzt böse gegen Milski und Halmich: Ex-Boxerin setzt den eiskalten Konter!

Köln - Obwohl er von der früheren Box-Weltmeisterin erneut "Pa aufs Maul" bekam, stichelte Stefan Raab (57) in seiner neuen Show erneut fies gegen Regina Halmich. Die Reaktion der 47-Jährigen fällt eiskalt aus!

Gegenüber " Bild " hat die frühere Profisportlerin nun Stellung zu den Spitzen gegen ihre Person bezogen und erklärt: "Das geht total an mir vorbei. Da stehe ich drüber. Ich nehme das Ganze nicht mehr ernst. Ich wünsche Stefan auf seinem Weg alles Gute." K.o-Sieg Halmich!

"Wenn Sie den Kampf nicht gesehen hätten. Was hätten Sie gedacht, wer den Kampf gewonnen hätte?", fragte Raab schelmisch grinsend in Richtung des Publikums im Studio. Die wenig überraschende Antwort kam prompt: "Stefan!"

Bei der Premiere von "Du gewinnst hier nicht die Million" ließ der Kölner Entertainer seine dritte Pleite noch einmal Revue passieren und zeigte dabei gleich zu Beginn ein Foto, das deutlich die Kampfspuren in Halmichs Gesicht aufzeigte.

Ballermann-Star und "Big Brother"-Legende Jürgen Milski (60) nahm die Raab-Angriffe gelassen. © Henning Kaiser/dpa

Die Karlsruherin war aber nicht die Einzige, die bei Raabs Gameshow-Comeback zur Zielscheibe von Lästereien wurde. So zeigte der Gastgeber den Zuschauer etwa auch ein Bild von Mallorca-Sänger Jürgen Milski (60) mit einer Augenentzündung.

Dazu witzelte er: "Wir können Ihnen mal zeigen, wie das – wenn man nichts macht – im Endstadium aussieht." Anschließend zeigte er erneut eine Aufnahme von Halmichs lädiertem Gesicht, ehe er in seiner typischen Manier lauthals loslachte.

Auch die "Big Brother"-Legende hat sich inzwischen gegenüber "Bild" zu den Witzen auf seine Kosten geäußert. "Ich war ja immer schon der größte Raab-Fan und habe mich darüber gefreut, dass er sich Sorgen um mich gemacht hat", gab er sich gelassen.

Vielmehr sehe er es als "Ritterschlag, in der Premieren-Sendung dabei gewesen zu sein".

Abschließend merkte er noch an: "Und die Augen sind auch wieder in Ordnung. Eine Verwechslungsgefahr mit Regina Halmich besteht nicht mehr." Wäre das also auch geklärt.