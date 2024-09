Stefan Raab bricht alle Rekorde: So steil geht er mit seiner Show bei RTL

Nach neun Jahren TV-Pause kehrte Stefan Raab (57) am Mittwochabend auf RTL+ zurück. © Julia Feldhagen/Raab Entertainment/RTL/dpa

Schon im Vorfeld seines Boxkampfes gegen Ex-Profiboxerin Regina Halmich (47) hatte RTL die erste Folge der neuen Raab-Show aufgezeichnet, um potenzielle Fehler noch auszubügeln.

Einen Tag nach deren Start hat der Kölner den Angaben seines neuen Arbeitgebers nach für einen fulminanten Rekord gesorgt.

Voller Stolz schrieb der TV-Sender aus Köln-Deutz, dass es sich bei der ersten Folge von "Du gewinnst hier nicht die Million" um den "besten Neustart aller Zeiten bei RTL+" handelt.

Genaue Zahlen zur Einschaltquote? Fehlanzeige! Die behält RTL anscheinend im stillen Kämmerlein, lässt Raab-Fans damit im Dunkeln.

"Spektakulär ist auch der Anteil derer, die zum allerersten Mal mit RTL+ in Berührung gekommen sind. 73 Prozent der Abonnements wurden an Neukunden verkauft, der Rest waren Wiederkehrer, die für Stefan Raab zu RTL+ zurückgekommen sind", heißt es in einer offiziellen Pressemitteilung.