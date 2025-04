Totalabsturz der Zuschauerzahlen: So will Stefan Raab seinen RTL-Job retten

Stefan Raab (58) wird bei "Du gewinnst hier nicht die Million" unter anderem auch mit "Let's Dance"-Star Renata Lusin (38) in den Mai tanzen. © RTL / Raab Entertainment / Willi Weber

In der neuen Ausgabe von "Du gewinnst hier nicht die Million!" lädt der 58-jährige "zur vielleicht größten Mai-Feier des Landes". So verheißungsvoll schreibt es sein Heimatsender RTL in einer offiziellen Ankündigung zur Sendung am 30. April.

Doch was erwartet diejenigen, die ab 20.15 Uhr auf den Kölner Privatsender zappen? Die Antwort: jede Menge Gäste, Tanzeinlagen, Spiele und ein Schuss Romantik. Es soll vor allem gefeiert, gelacht und auch gestaunt werden.

Für den TV-Tanz in den Mai hat sich Raab natürlich wieder professionelle Unterstützung eingeladen. Mit Malika Dzumaev (34), Renata Lusin (38) und Massimo Sinató (44) sind gleich drei "Let's Dance"-Stars zu Gast.

Das Trio soll den Studio-Boden zum Glühen bringen – und auch Raab selbst zeigt, dass er nicht nur musikalisch den Takt angeben kann. Den romantischen Part überlässt er dafür lieber seinem jüngsten Lästeropfer: Thorsten Legat (56).