Steffen Henssler schmeißt als Restaurant-Inhaber hin

Hamburg - Steffen Henssler (52) hat genug! Der TV-Koch zieht sich aus seinem Hamburger Restaurant "Henssler Henssler" zurück. Das erklärte der 52-Jährige am heutigen Donnerstag in einer Pressemitteilung.

TV-Koch Steffen Henssler (52) hat sich nach Uneinigkeiten mit seinem Vater als Mitinhaber des Restaurants "Henssler Henssler" zurückgezogen. (Archivfoto) © Christina Sabrowsky/dpa

Als Grund für seinen Rückzug gab der "Grill den Henssler"-Protagonist familiäre Streitigkeiten an: Das asiatische Restaurant am Hamburger Fischmarkt hatte Henssler vor fast einem Vierteljahrhundert gemeinsam mit seinem Vater gegründet.

Der TV-Koch erklärte dazu: "Nach fast 25 erfolgreichen Jahren des 'Henssler Henssler' habe ich gemerkt, dass die gastronomischen und konzeptionellen Ansichten meines Vaters und meiner Person nicht mehr übereinstimmen, weswegen ich mich nun aus dem 'Henssler Henssler' zurückgezogen habe."

Bereits zum 31. Dezember des vergangenen Jahres sei er als Mitinhaber des Restaurants ausgeschieden. Um diese Gesellschafterveränderung auch nach außen hin zu verdeutlichen, strebt Henssler nun eine Namensänderung des Lokals an.

"Bereits nach meinem Ausscheiden aus dem Lieferdienst 'Henssler at Home' im Jahr 2019, welcher immer noch unter dem Namen betrieben wird, kam und kommt es immer wieder zu Nachfragen und Verwechslungen, was ich in diesem Fall durch eine Umbenennung des Restaurants vermeiden möchte. Hierzu wird es eine rechtliche Klärung geben", so der Wahl-Hamburger.