Steffen Henssler nimmt sich TV-Auszeit: "Es ergeben sich grad ein paar Dinge"

Wenn es nach dem 50-jährigen Hamburger Restaurantbesitzer geht, wird dies vorerst das einzige sein, was Fans von ihm zu sehen bekommen. Drei Monate lange werde seine TV-Auszeit dauern, bestätigte Henssler gegenüber Wontorra.

In der darauffolgenden Woche (24. September) erscheint zudem eine neue Folge "Mälzer und Henssler liefern", die bereits im vergangenen Jahr aufgezeichnet wurde.

Er habe vor, "nach diesen ganzen Sendungen 'ne Zeit lang gar nichts" zu machen. So wird kommenden Sonntag (17. September, 20.15 Uhr) die siebte und letzte Folge der diesjährigen "Grill den Henssler"-Sommer-Specials bei VOX ausgestrahlt.

In der "Grill den Henssler"-Folge vom gestrigen Sonntagabend überraschte der selbsternannte Koch-King das Publikum sowie Moderatorin Laura Wontorra (34) mit der Ansage: "Man wird ja älter, Oppa braucht mal ein bisschen Pause."

Steffen Henssler wird in gut zwei Wochen 51 Jahre alt. © RTL/Markus Hertrich

"Drei Monate nichts machen außer rumeiern, rumhängen, an mir selber rumspielen und mal gucken ...", deutete der Fernsehkoch mit gewohnt salopper Ausdrucksweise an.

"Ohne Restaurant und nichts?", hakte Wontorra prompt nach. "Doch, da kommt was, aber ohne mich", so Henssler. Feste Pläne habe er für seine Pause noch nicht geschmiedet.

"Ich gucke, was passiert. (...) Ich werde sicherlich verreisen, dies das. Ich werde trotzdem 'Die schnelle Nummer' und so einen Scheiß machen, aber ich werde fernsehmäßig mal 'ne Nullnummer - einfach mal nichts - machen."

Die Idee für seine Auszeit sei "zufällig einfach so entstanden". "Das ist nicht aus der Not heraus", stellte Henssler, der noch im laufenden Monat seinen 51. Geburtstag feiern wird, klar und deutete an: "Es ergeben sich grad ein paar Dinge."

Auf Details ging der Star-Koch nicht ein. Ein kompletter Ausstieg aus dem Fernseh-Business kommt für ihn offenbar aber nicht infrage, sodass Henssler den VOX-Zuschauern wohl auch in Zukunft weiter als Showmaster erhalten bleibt.