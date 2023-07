Hund von diesjähriger Bierbotschafterin sorgt für nassen Fail

Berlin - Die Labrador-Hündin der Sängerin und ehemaligen DSDS-Kandidatin Steffy Metal , bürgerlich Steffi Landerer (33), sorgte für einen besonderen Rettungseinsatz am See, an dem die Blondine ihre Fans teilhaben ließ.

Steffi Landerer (33) macht gemeinsam mit ihrem Vierbeiner Shila Videoaufnahmen am See. © Screenshot/instagram/steffymetal (Bildmontage)

Hunde können manchmal ganz schön wild und tollpatschig sein. Dabei stellen sie auch gern den ein oder anderen Blödsinn an. Das sorgte auch bei Steffi Landerer, die dieses Jahr zur Bierbotschafterin gekürt wurde, für eine nasse Herausforderung.

Beim Videodreh am See startete die Ex-DSDS-Kandidatin gerade mit der Aufnahme, als ihre vierbeinige Begleiterin Shila an das Stativ des Handys kam. Die Folge: eine Baywatch-Rettungsaktion, die sie ihren Fans nicht vorenthielt.

Im Post berichtete die 33-Jährige, dass sie erst versuchte, ohne komplett untertauchen zu müssen, an das Mobilgerät, das alles in Froschperspektive weiter aufzeichnete, zu gelangen. Während des Wassereinsatzes bekamen ihre Follower "erotische" Einblicke, wie es in einem der Kommentare heißt.