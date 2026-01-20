Steiniger Start in Neuseeland: "Affe auf Bike" und Vater stehen ohne Motorräder da
Timmersiek/Neuseeland - Eigentlich wollte die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (26), besser bekannt als "Affe auf Bike", bereits mit ihrem Vater auf Motorradtour sein, doch aktuell läuft auf der Neuseelandreise einiges schief.
Ursprünglich wollten Vater und Tochter am Dienstag ihr gelbes "Postauto" gegen Motorräder eintauschen und damit weiter düsen.
Doch es sollte anders kommen: "Heute läuft schon wieder alles schief", meldete sich die Reisebloggerin auf Instagram in ihrer Story. Ihr Vater sei gegen einen Baum gelaufen und habe sich "zwei fette Beulen" geholt.
Anschließend wollten die beiden ihre Motorräder abholen und ihr gelbes Auto abgeben. Allerdings kamen die Motorräder zwar durch den Zoll, aber eine "elektrische Bestätigung" würde immer noch fehlen.
"Die ist heute nicht gekommen und dementsprechend stehen wir hier vermutlich noch eine Nacht mehr im Regen", teilte Bendixen ihrer Community mit.
Weitere Nacht im Hotel statt auf Motorrädern
Sichtlich geknickt sagte die "Let's Dance"-Teilnehmerin: "Keine Ahnung, wo es jetzt hingeht, wahrscheinlich wieder in ein Hotel." Doch auch damit nicht genug: Ihr Vater habe sich noch ein weiteres Mal den Kopf an einer Autotür "aufgehauen".
Anschließend "hing" er mit Magenschmerzen auf dem Hotelzimmer. "Prickelnd geht's mir auch nicht. Morgen wird hoffentlich alles besser", versuchte die 26-Jährige positiv zu bleiben.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike