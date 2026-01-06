"Affe auf Bike": So geht sie mit "Content-Druck" auf Reisen um

Timmersiek - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (25), besser bekannt als "Affe auf Bike", zeigt auf Social Media ihren Alltag beim Reisen.

Die Reisebloggerin (25) Ann-Kathrin Bendixen meint selbst, dass sie ein gutes Mittelmaß zwischen Content-Druck und Abschalten gefunden hat. © Instagram/affe_auf_bike

Bei einer Fragerunde auf Instagram wurde der "Let's Dance"-Star persönlich. Ein Follower möchte wissen, wie die 25-Jährige mit dem Druck umgeht, auf Reisen immer "Content zu produzieren".

Die Weltenbummlerin antwortete darauf, sie habe ein gutes Mittelmaß gefunden: Die Zeit mit den Einheimischen würde sie sehr selten filmen, vielmehr genieße sie die Gespräche ehrlich für sich selbst.

Tagsüber würde sie filmen, wie sie Lust habe. "Ich setze mich kaum unter Druck und schneide Filme einfach dann, wenn es sich richtig anfühlt", erklärte die Reisebloggerin.

Deswegen hänge sie momentan auch mit den Videos für Australien und Irland "ewig hinterher", so die 25-Jährige. Aktuell geht es für sie nun schon wieder nach Neuseeland.

"Aber genau das lässt mich frei sein", zog sie ihr Fazit.