"Affe auf Bike": So geht sie mit "Content-Druck" auf Reisen um
Timmersiek - Die Reisebloggerin Ann-Kathrin Bendixen (25), besser bekannt als "Affe auf Bike", zeigt auf Social Media ihren Alltag beim Reisen.
Bei einer Fragerunde auf Instagram wurde der "Let's Dance"-Star persönlich. Ein Follower möchte wissen, wie die 25-Jährige mit dem Druck umgeht, auf Reisen immer "Content zu produzieren".
Die Weltenbummlerin antwortete darauf, sie habe ein gutes Mittelmaß gefunden: Die Zeit mit den Einheimischen würde sie sehr selten filmen, vielmehr genieße sie die Gespräche ehrlich für sich selbst.
Tagsüber würde sie filmen, wie sie Lust habe. "Ich setze mich kaum unter Druck und schneide Filme einfach dann, wenn es sich richtig anfühlt", erklärte die Reisebloggerin.
Deswegen hänge sie momentan auch mit den Videos für Australien und Irland "ewig hinterher", so die 25-Jährige. Aktuell geht es für sie nun schon wieder nach Neuseeland.
"Aber genau das lässt mich frei sein", zog sie ihr Fazit.
Kann die 25-Jährige während des Reisens auch "abschalten"?
Eine andere Frage der Community lautete, ob sie trotz des Drucks auf ihren Reisen auch gut abschalten kann.
"Ich lebe für mich und nicht für Instagram und freue mich dennoch, wenn ich hier und da Ausschnitte aus meinem Leben zeigen darf", so die 25-Jährige.
Für dieses "freie Gefühl" sei sie enorm dankbar, denn sie wisse, wie viele Creator mit diesem Gefühl hadern, "nicht abschalten zu können".
Auf die Frage, was für Touren bei ihr dieses Jahr noch anstehen, antwortete die Reisebloggerin, dass es für sie in diesem Jahr noch nach Neuseeland geht.
Außerdem habe sie für dieses Jahr Projekte, Familienzeit und den Radmarathon "Race Across America" geplant.
Um welche Projekte es sich dabei genau handelt, ließ die 25-Jährige offen.
Titelfoto: Fotomontage: Screenshot/Instagram/affe_auf_bike (2)