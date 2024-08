Stella Stegmann war schwanger: Deshalb spricht sie nun öffentlich über ihren Abbruch

München - Die neue " Bachelorette ", Stella Stegmann (27), hatte ihren Fans vor Kurzem ein emotionales Geständnis gemacht und von einem Schwangerschaftsabbruch berichtet. Nun schilderte sie ihren Anhängern, was sie damals zu der Entscheidung bewegt hatte - und richtete im selben Zug einen Appell an ihre Community.

Stella Stegmann (27) schilderte bei Instagram, wieso sie sich vor fünf Jahren für einen Schwangerschaftsabbruch entschieden hatte. © Bildmontage: Instagram/stella_tiana

Im Juli hatte Stella ihren Fans offenbart, dass sie schon einmal schwanger war, sich damals jedoch gegen das Kind entschied. Weitere Details zu diesem persönlichen Thema behielt die 27-Jährige zunächst für sich - bei ihren Anhängern stach Stella damit aber offenbar in ein Wespennest.

Nachdem sie von ihren Followern vielfach gebeten wurde, ihre Geschichte zu teilen, fasste sich die neue Rosenverteilerin am Mittwoch schließlich ein Herz und lud auf ihrem Kanal ein weiteres Video hoch, in dem sie ihre bewegte Vergangenheit öffentlich machte.

"Vor mehr als fünf Jahren hab ich einen Schwangerschaftstest gemacht und der war positiv", begann die gebürtige Frankfurterin ihren emotionalen Clip. "Ich hab geweint, ich hab gelacht, ich wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen", erinnerte sich Stella.

Nachdem sie sich ihrer Mutter anvertraut hatte, die sehr verständnisvoll reagiert habe, stand für die ehemalige "Too Hot To Handle"-Teilnehmerin fest: "Wenn ich mich in diesem Moment nicht ready fühle, dann ist es auch besser für das Kind, wenn ich es nicht bekomme".