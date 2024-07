Bachelorette Stella Tiana: "Ich war schon mal schwanger!"

München/Frankfurt am Main - Sie ist die erste bisexuelle Bachelorette , Männer und Frauen werden in der Datingshow um sie buhlen. Doch Influencerin Stella Tiana Stegmann (26) hat auch eine bewegte Vergangenheit.

Influencerin Stella Tiana Stegmann ist die diesjährige Bachelorette - die 26-Jährige lebt offen bisexuell. © RTL/Pascal Bünning

Die in Frankfurt am Main geborene Münchenerin veröffentlichte am gestrigen Mittwochabend ein Instagram-Reel, das es in sich hat.

Der Clip beginnt mit einem Geständnis: "Leute, ich war schon mal schwanger!"

Doch damit lässt es das Playmate des Jahres 2020 nicht bewenden. Das Geständnis ihrer früheren Schwangerschaft ist nur der Auftakt zu einem ausführlichen Statement zum Thema Abtreibung.

In zahlreichen Ländern gelte Abtreibung noch als Straftat, dies sei "so crazy", erklärt die 26-Jährige. Sie setzt hinzu: "Auch in Deutschland ist es nur unter ganz bestimmten Bedingungen erlaubt, und Frankreich ist das allererste Land, wo es als Recht anerkannt wurde!"

Die Haltung von Stella Tiana Stegmann zum Thema Schwangerschaftsabbruch ist eindeutig.