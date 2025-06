Steuerprobleme bei Mike Heiter: Trübt das die Hochzeitspläne?

Alles in Kürze

Der Grund: eine schwierige Phase in Mikes Leben, zwischen den Jahren 2020 bis 2023.

Demnach ermittelt das Landesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität in Bonn gegen ihn.

Wie die BILD am Freitagmorgen berichtet, sieht sich der ehemalige Dschungelcamper mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung konfrontiert.

Vor Leyla (29) war Mike (33) mit Ex-Freundin Elena Miras (33, r.) zusammen, mit der er ein gemeinsames Kind hat. (Archivfoto) © Marc Rehbeck/Joyn/dpa

Private Probleme hätten Mike für eine gewisse Zeit aus der Bahn geworfen. Dazu zählt seine Trennung von Ex-Freundin Elena Miras (33) und ein anschließend heftiger Sorgerechtsstreit um Tochter Aylen.

Der TV-Promi räumt selbst ein, dass er damals zwar einen Steuerberater an der Hand gehabt hätte, selbst aber nicht immer sorgfältig bei der Übermittlung der nötigen Unterlagen war. Dass er die Steuern mit Absicht hinterzogen hätte, streitet er entschieden ab.

Nun möchte der gebürtige Essener alles besser machen und kümmere sich zusammen mit einem Steuerberatungsbüro und einem Rechtsanwalt um die Aufarbeitung des Falls.

Seine Verlobe Leyla hält fest zu Mike. Am 30. August wird sich das Paar in einer gigantischen Live-Hochzeit an der Amalfiküste das Jawort geben.