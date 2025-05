Still und heimlich JA gesagt: Anita Latifi und Ehemann platzen vor Glück

Anita Latifi und ihr frisch angetrauter Ehemann Fabrice erwarten zurzeit ihr erstes gemeinsames Kind. © Bildmontage: IMAGO / Gartner

Das gab Anita am Donnerstag feierlich auf ihrem Instagram-Kanal bekannt, wo sie ihre mehr als 140.000 Fans mit einem Video versorgte, in denen sie und ihre Liebster als strahlende Braut und Bräutigam vor der Kamera posiert hatten.

Während die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin in ein klassisch weißes Kleid geschlüpft war, das ihren Babybauch perfekt in Szene setzte, und dazu einen schlichten Brautstrauß in der Hand hielt, hatte ihr Gatte sich für einen auffälligen, hellblauen Anzug - samt schicker schwarzer Fliege - entschieden.

Zu den Aufnahmen schrieb Anita überglücklich: "Offiziell Ehefrau und Ehemann, bis dass der Tod uns scheidet. Baby, ich liebe dich!"

Kein Wunder, dass sich die Fans angesichts der Hochzeits-News in der Kommentarspalte des Beitrags vor Freude überschlugen. So hinterließen etliche Anhänger den beiden ihre Gratulationen und wünschten der bald dreiköpfigen Familie nur das Beste für die Zukunft.