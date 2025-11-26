Streit in der Partnerschaft? "Tatort"-Star Jan Josef Liefers gibt Nackt-Tipp

Berlin - Schauspieler Jan Josef Liefers (61) und seine Ehefrau Frau Anna Loos (55) plaudern aus dem Beziehungsnähkästchen. Der "Tatort Münster"-Star rät: Bei beginnendem Zoff hilft eine Textilfrei-Offensive.

Jan Josef Liefers (61) und Anna Loos (55) heirateten im August 2004. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

"Man kann sich unmöglich nackt im Bett liegend genauso streiten wie angezogen in der Küche", verriet Liefers im Interview mit dem Magazin "Spiegel" seinen "Bombentipp".

Der Schauspieler, der seit über 21 Jahren mit Loos verheiratet ist, fügte an: "Probiert es aus, ich freue mich schon auf die Dankschreiben!"

Danach gefragt, welche Tipps er für Langzeitpaare habe, damit die Beziehung hält, berichtete der 61-Jährige von einer Studie: "Demnach ist es vor allem die Fähigkeit, hinzunehmen, was am anderen nervt."

Ex-"Silly'"Sängerin Loos meinte allerdings, dass man sich "ein bisschen über den anderen schon auch freuen können sollte", auch wenn mit der Zeit weniger Romantik im Spiel ist.

Neben dem Nackt-Tipp empfahl das Promi-Paar ein wöchentliches "Monolog-Zwiegespräch". Dabei bekomme jeder Partner 30 Minuten ungestörte und unterbrochene Redezeit. Handys sind tabu, ein Wecker wird gestellt. Die Übung sei "verblüffend" und eröffne "eine völlig neue Erfahrung des Zuhörens und des Redens", erklärte Liefers.