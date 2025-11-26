Streit in der Partnerschaft? "Tatort"-Star Jan Josef Liefers gibt Nackt-Tipp
Berlin - Schauspieler Jan Josef Liefers (61) und seine Ehefrau Frau Anna Loos (55) plaudern aus dem Beziehungsnähkästchen. Der "Tatort Münster"-Star rät: Bei beginnendem Zoff hilft eine Textilfrei-Offensive.
"Man kann sich unmöglich nackt im Bett liegend genauso streiten wie angezogen in der Küche", verriet Liefers im Interview mit dem Magazin "Spiegel" seinen "Bombentipp".
Der Schauspieler, der seit über 21 Jahren mit Loos verheiratet ist, fügte an: "Probiert es aus, ich freue mich schon auf die Dankschreiben!"
Danach gefragt, welche Tipps er für Langzeitpaare habe, damit die Beziehung hält, berichtete der 61-Jährige von einer Studie: "Demnach ist es vor allem die Fähigkeit, hinzunehmen, was am anderen nervt."
Ex-"Silly'"Sängerin Loos meinte allerdings, dass man sich "ein bisschen über den anderen schon auch freuen können sollte", auch wenn mit der Zeit weniger Romantik im Spiel ist.
Neben dem Nackt-Tipp empfahl das Promi-Paar ein wöchentliches "Monolog-Zwiegespräch". Dabei bekomme jeder Partner 30 Minuten ungestörte und unterbrochene Redezeit. Handys sind tabu, ein Wecker wird gestellt. Die Übung sei "verblüffend" und eröffne "eine völlig neue Erfahrung des Zuhörens und des Redens", erklärte Liefers.
Jan Josef Liefers und Anne Loos gehen auf Tour
Loos unterbreitete einen abgewandelten Vorschlag: "Du kannst auch 29 Minuten still dasitzen und nachdenken und am Ende nur einen Satz sagen. Das ist egal, die halbe Stunde gehört dir allein. Wer spricht, darf aber nur über sich reden, nicht über das Gegenüber."
Die beiden Stars gehen aktuell gemeinsam auf Tournee und lesen aus Nick Hornbys (68) "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst".
In dem amüsanten Theaterstück geht es um die eingeschlafene Kommunikation eines Ehepaars und Sexualität in Langzeitbeziehungen.
"Die Probleme der Figuren kennen und teilen wir ja alle miteinander - natürlich immer in individueller Ausprägung", befand die Sängerin.
Titelfoto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa