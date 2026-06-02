Influencerin verliert Tochter mit nur acht Monaten

USA - US-Influencerin Estee Williams (29) trauert um ihr Baby . Die kleine Estelle wurde nur acht Monate alt.

Estee Williams (29) muss Abschied von ihrer geliebten Tochter Estelle (acht Monate) nehmen. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/esteecwilliams

"Bis wir uns wiedersehen, meine süße Estelle", schrieb die Content-Creatorin zu einem Foto bei Instagram, auf dem sie ihr geliebtes Kind zärtlich im Arm hält und es dabei liebevoll anblickt.

Wie Williams gegenüber dem "People"-Magazin erklärte, starb ihre Tochter nach einem monatelangen Kampf auf der Intensivstation an multiplem Organversagen.

Demnach war das Mädchen am 5. September 2025 mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen und hatte auf der Warteliste für eine Herztransplantation gestanden.

Nur zwei Tage nach ihrer Geburt sei bei der kleinen Estelle ein Ventrikelseptumdefekt (VSD), der häufigste angeborene Herzfehler, diagnostiziert worden. Im Alter von gerade mal elf Wochen musste der Säugling bereits eine "extrem schwierige und heikle Operation am offenen Herzen" über sich ergehen lassen.

Zwischenzeitlich durfte die Familie aufatmen. Estee konnte ihr Baby sogar für kurze Zeit nach Hause mitnehmen, bis im Dezember der nächste Schock folgte: Estelle erlitt einen Herzstillstand. Seither war das kleine Mädchen auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen und durfte das Krankenhaus nicht mehr verlassen.