Influencerin verliert Tochter mit nur acht Monaten
USA - US-Influencerin Estee Williams (29) trauert um ihr Baby. Die kleine Estelle wurde nur acht Monate alt.
"Bis wir uns wiedersehen, meine süße Estelle", schrieb die Content-Creatorin zu einem Foto bei Instagram, auf dem sie ihr geliebtes Kind zärtlich im Arm hält und es dabei liebevoll anblickt.
Wie Williams gegenüber dem "People"-Magazin erklärte, starb ihre Tochter nach einem monatelangen Kampf auf der Intensivstation an multiplem Organversagen.
Demnach war das Mädchen am 5. September 2025 mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt gekommen und hatte auf der Warteliste für eine Herztransplantation gestanden.
Nur zwei Tage nach ihrer Geburt sei bei der kleinen Estelle ein Ventrikelseptumdefekt (VSD), der häufigste angeborene Herzfehler, diagnostiziert worden. Im Alter von gerade mal elf Wochen musste der Säugling bereits eine "extrem schwierige und heikle Operation am offenen Herzen" über sich ergehen lassen.
Zwischenzeitlich durfte die Familie aufatmen. Estee konnte ihr Baby sogar für kurze Zeit nach Hause mitnehmen, bis im Dezember der nächste Schock folgte: Estelle erlitt einen Herzstillstand. Seither war das kleine Mädchen auf lebenserhaltende Maßnahmen angewiesen und durfte das Krankenhaus nicht mehr verlassen.
Ein Spenderherz war die letzte Hoffnung für die kleine Estelle
Monatelang bangten Estelles Eltern auf der Kinderintensivstation um das Leben ihrer Tochter und warteten voller Hoffnung auf eine rettende Herztransplantation.
Anfang des Jahres rutschte das Mädchen auf der Warteliste für ein Spenderorgan sogar ganz nach oben und wurde als "besonders behandlungsbedürftiger" Fall im Nordosten der USA eingestuft.
Im April dann der Rückschlag: Wegen gesundheitlicher Komplikationen an weiteren Organen hielten die Ärzte das Kind für nicht mehr operationsfähig. Mitte Mai wurde das Baby endgültig von der Transplantationsliste gestrichen.
Nun hat Estelles kleines Herz aufgehört zu schlagen und ihre Eltern müssen für immer Abschied von ihrem geliebten Kind nehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/esteecwilliams