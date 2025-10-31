Sydney Sweeney zieht mit transparentem Oberteil alle Blicke auf sich

Los Angeles (USA) - Bei der "Variety's Power of Women"-Gala in Los Angeles ließ US-Schauspielerin Sydney Sweeney (28) tief blicken.

Sydney Sweeney (28, r.) und Sharon Stone (67) bei der "Variety's Power of Women"-Gala im Beverly Hills Hotel. © MAYA DEHLIN SPACH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Dass die "Euphoria"-Darstellerin große Brüste hat, ist allgemein bekannt. Doch bei ihrem neuesten Auftritt in der Öffentlichkeit zog die 28-Jährige nun alle Register und zeigte sich ohne BH in einem doch recht transparenten silbernen Glitzer-Kleid.

Auf dem roten Teppich posierte die blonde Schönheit selbstbewusst für die anwesenden Fotografen und setzte sich perfekt in Szene.

Dabei traf sie auch auf andere weibliche Hollywood-Größen wie etwa Jamie Lee Curtis (66) und Sharon Stone (67).

Kurz vor der Gala sprach Sydney mit Variety über das Ende der dritten Staffel der HBO-Serie "Euphoria".

"Es wird ein wirklich bittersüßer Moment sein", sagte sie. "Ich habe ein bisschen Angst davor, wie emotional das wird. Es war so eine lange Reise. Es waren meine gesamten Zwanziger."